«Отримайте виплату від польських партнерів»: кіберполіція попереджає про шахрайську схему

Кіберполіція попереджає, що зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми

Правоохоронці наголошують, щоб не стати жертвами аферистів, важливо не передавати стороннім особам свої особисті дані

Українцям надходять шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати з Польщі. Про це повідомляє Кіберполіція.

Правоохоронці попереджають, що зазвичай зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

«Так, днями в одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі. Для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг», – йдеться у повідомленні.

Для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти фото: cyberpolice.gov.ua

Правоохоронці наголошують, щоб не стати жертвами аферистів, важливо не передавати стороннім особам свої особисті дані, не вводити у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

⁠тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

⁠пін-код від картки;

⁠логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

⁠коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Також потрібно переконатися, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.

До слова, зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, за минулий рік українці надіслали понад 2 млн скарг щодо підозрілих оголошень на сайті оголошень OLX. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на слова керівника відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктора Нобіуза.