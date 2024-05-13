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У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень
Сайт оголошень OLX фігурує у 363 кримінальних справах щодо шахрайства
фото: glavcom.ua

Шахраї використовують OLX для розміщення оголошень щодо здачі чи продажу неіснуючого житла

За минулий рік українці надіслали понад 2 млн скарг щодо підозрілих оголошень на сайті оголошень OLX. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на слова керівника відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктора Нобіуза.

«У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень. Близько 50% оголошень з такими скаргами були видалені, серед них 40% були заблоковані як ті, що мають намір нашкодити користувачам сервісу. Варто відзначити, що одне оголошення може отримати декілька скарг», – повідомив Віктор Нобіуз.

Зазначається, що кількість справ щодо шахрайства постійно зростає – минулоріч кількість вироків за статтею 190 КК України («шахрайство») була рекордною – понад 3,1 тис. До порівняння, у 2021 році їх налічувалося 2,3 тис.

Багато справ щодо шахрайства пов'язані з орендою нерухомості – йдеться про схеми із використанням безкоштовних майданчиків пошуку житла. Сайт оголошень OLX згадується в контексті 363 кримінальних справ. Шахраї використовують цей ресурс, видаючи себе за продавців чи орендодавців нерухомості, якої насправді не існує.

В одній з таких справ злочинець використовував OLX для розміщення оголошень про здачу в оренду неіснуючої квартири. Він вимагав передоплату для «гарантії» перегляду квартири та підписання договору, але після отримання грошей зникав, не виконавши своїх обіцянок. Відомо, що таким чином злочинець ошукав щонайменше 21 потерпілого на суму понад 19 тис. грн – за свою схему він отримав вирок у 5 років 7 місяців позбавлення волі.

Правила, якими слід керуватися, щоб не стати жертвою зловмисників:

  • комунікацію необхідно вести через месенджер на офіційному вебсайті OLX та не переходити на інші ресурси;
  • не розголошуйте конфіденційну інформацію (паролі, логіни, дані кредитних карток або інші особисті дані);
  • перевіряйте URL-адреси вебсайтів, оскільки зловмисники можуть створювати схожі адреси;
  • для захисту від зловмисників активуйте двофакторну аутентифікацію при вході в різні програми та додатки. Регулярно оновлюйте програмне та антивірусне забезпечення на своїх пристроях;
  • не переходьте за посиланням від продавців, які ведуть на сторонні вебресурси.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні вже винесено 1 083 вироки за шахрайство, при цьому кількість таких злочинів зростає рік до року. Загалом судовий реєстр України налічує наразі щонайменше 42 тис. вироків щодо шахрайства. З них рекордні 3,1 тис. вироків були зафіксовані минулоріч – частина справ (понад 360) стосується шахрайства з нерухомістю.

Як повідомлялося, понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 «Шахрайство» в першому кварталі 2024 року. За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023. В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік – майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази – 2 тис.

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Теги: OLX нерухомість реєстр вирок злочинець українці шахрайство

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