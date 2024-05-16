Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів

Роранений Роберт Фіцо не вирізнявся проукраїнською позицією, тож у мережі згадали ще одного друга Путіна – Віктора Орбана

Фіцо завжди вирізнявся проросійською позицією, тому користувачі взялис жартувати про його поранення

Після замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо у мережі з’явилася хвиля мемів та застережень. Фіцо завжди вирізнявся проросійською позицією, був проти вступу України до НАТО і не вважав Володимира Путіна агресором. Тож і користувачі відреагували відповідно – гумором і жартами.

Так, у мережі згадали, як колишній президент України Петро Порошенко стріляв снайперської гвинтівки та пожартували, що «у Фіцо влучив снайпер з українського боку кордону».

А російські заяви про «український слід» висміяли картинкою із мультфільму, в якому козаки стріляли сіллю.

Також згадали і «яєчний замах» на українського президента Віктора Януковича. У вересні 2004 року в Івано-Франківську студент першого курсу кинув яйце тоді ще у прем’єр-міністра Януковича.

Політик нібито тимчасово знепритомнів, а охорона виводила його під руки приблизно так само, як сьогодні охорона тягла Фіцо.

Пізніше представники Януковича заявили про ймовірну «черепно-мозкову травму», пов’язану з влучанням «важкого тупого предмета».

На тлі того, що поранений Роберт Фіцо не вирізнявся проукраїнською позицією, у мережі згадали ще одного друга Путіна. Йдеться про Віктора Орбана, який систематично виступає проти допомоги Україні.

Пригадали також і вбивство спадкоємця престолу Австро-Угорщини ерцгерцога Франца Фердинанда в Сараєві, яке стало пусковим гачком Першої світової. Замах на Фіцо порівнюють саме з ним.

«Замах на Фіцо – це справжній постріл у Сараєво. Далі може бути все, що завгодно, аж до ядерної ескалації», – пишуть у мережі.

Не обійшлося і без жартів про вчорашній концерт держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо роблять операцію, яка триває вже 3,5 години.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

Згодом стало відомо, що медики завершили оперувати прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який став жертвою замаху. Він перебуває при тямі.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Письменник Юрай Цінтула, який у середу, 15 травня, вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».