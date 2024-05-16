Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів
Роранений Роберт Фіцо не вирізнявся проукраїнською позицією, тож у мережі згадали ще одного друга Путіна – Віктора Орбана
фото з відкритих джерел

Фіцо завжди вирізнявся проросійською позицією, тому користувачі взялис жартувати про його поранення

 

Після замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо у мережі з’явилася хвиля мемів та застережень. Фіцо завжди вирізнявся проросійською позицією, був проти вступу України до НАТО і не вважав Володимира Путіна агресором. Тож і користувачі відреагували відповідно – гумором і жартами.

Так, у мережі згадали, як колишній президент України Петро Порошенко стріляв снайперської гвинтівки та пожартували, що «у Фіцо влучив снайпер з українського боку кордону».

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів фото 1

А російські заяви про «український слід» висміяли картинкою із мультфільму, в якому козаки стріляли сіллю.

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів фото 2

Також згадали і «яєчний замах» на українського президента Віктора Януковича. У вересні 2004 року в Івано-Франківську студент першого курсу кинув яйце тоді ще у прем’єр-міністра Януковича.

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів фото 3

Політик нібито тимчасово знепритомнів, а охорона виводила його під руки приблизно так само, як сьогодні охорона тягла Фіцо.

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів фото 4

Пізніше представники Януковича заявили про ймовірну «черепно-мозкову травму», пов’язану з влучанням «важкого тупого предмета».

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів фото 5

На тлі того, що поранений Роберт Фіцо не вирізнявся проукраїнською позицією, у мережі згадали ще одного друга Путіна. Йдеться про Віктора Орбана, який систематично виступає проти допомоги Україні.

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів фото 6

Пригадали також і вбивство спадкоємця престолу Австро-Угорщини ерцгерцога Франца Фердинанда в Сараєві, яке стало пусковим гачком Першої світової. Замах на Фіцо порівнюють саме з ним.

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів фото 7

«Замах на Фіцо – це справжній постріл у Сараєво. Далі може бути все, що завгодно, аж до ядерної ескалації», – пишуть у мережі.

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів фото 8

Не обійшлося і без жартів про вчорашній концерт держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів фото 9

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо роблять операцію, яка триває вже 3,5 години.

Раніше міністр праці Словаччини Ерік Томаш Міністр сказав, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів. Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

Згодом стало відомо, що медики завершили оперувати прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який став жертвою замаху. Він перебуває при тямі.

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Письменник Юрай Цінтула, який у середу, 15 травня, вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».

Теги: Петро Порошенко вбивство президент снайпер Роберто концерт охорона Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стан здоров'я прем'єр-міністра залишається критичним
Замах на Роберта Фіцо: останні новини з лікарні
Вчора, 22:56
Юрай Цінтула (у центрі) в оточенні членів організації «Словацькі солдати».
У замаху на Фіцо з’явився «російський слід»: несподівані факти про нападника
Вчора, 23:48
Фіцо доставили в лікарню, а потім на операцію
Медики завершили оперувати Фіцо
Сьогодні, 01:14

Події в Україні

Погода на 16 травня: нічні заморозки не полишають Україну
Погода на 16 травня: нічні заморозки не полишають Україну
Аналітики ISW оцінили, на яку відстань від кордону окупантам вдалося просунутися на Харківщині (карта)
Аналітики ISW оцінили, на яку відстань від кордону окупантам вдалося просунутися на Харківщині (карта)
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів
Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів
Ухилянти та право керувати авто: Міноборони зробило заяву
Ухилянти та право керувати авто: Міноборони зробило заяву
На фронті загинув директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий
На фронті загинув директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
20K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
13K
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)
11K
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
8989
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
6618
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни

Новини

День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
14 травня, 21:24

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua