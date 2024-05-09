Російське МВС видалило з розшуку Зеленського та Порошенка

Картки розшуку Зеленського та Порошенка зникли з сайту розшуку російського МВС

Чинний президент України Володимир Зеленський та експрезидент Петро Порошенко зникли з сайту розшуку МВС. Про це повідомляє російське видання «Медиазона».

Картки розшуку Зеленського та Порошенка зникли невдовзі після того, як 4 травня їх випадково знайшли російські пропагандисти. Зараз за анкетними даними обох президентів сайт не видає жодного результату.

Раніше обох президентів України додала в розшук чергова частина в окупованій частині Донецької області.

Після того, як картки виявили, 6 травня МВС виступило з нехарактерним для відомства коментарем, що воно було лише «технічним виконавцем» при оголошенні в розшук. Незабаром після цього картки прибрали із сайту.

Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.