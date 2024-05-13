Скільки вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році: приголомшлива цифра

Цього року суди винесли вже понад тисячу вироків у справах про шахрайство

Серед усіх справ щодо шахрайства переважають схеми з орендою нерухомості

У 2024 році в Україні вже винесено 1 083 вироки за шахрайство, при цьому кількість таких злочинів зростає рік до року. Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом судовий реєстр України налічує наразі щонайменше 42 тис. вироків щодо шахрайства. З них рекордні 3,1 тис. вироків були зафіксовані минулоріч – частина справ (понад 360) стосується шахрайства з нерухомістю.

Кількість справ щодо шахрайства зростає рік до року. Так, щонайменше 42 787 судових вироків наразі знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру «Бабуся». Минулоріч кількість вироків за статтею 190 КК України («шахрайство») була рекордною – понад 3,1 тис. До порівняння, у 2021 році їх налічувалося 2,3 тис.

Значну частину серед усіх справ становить шахрайство, пов'язане з орендою нерухомості – йдеться про схеми із використанням безкоштовних майданчиків пошуку житла. Так, лише сайт оголошень OLX згадується в контексті 363 кримінальних справ. Шахраї активно використовують цей ресурс, видаючи себе за продавців чи орендодавців нерухомості, якої насправді не існує.

В одній з таких справ злочинець використовував OLX для розміщення оголошень про здачу в оренду неіснуючої квартири. Він вимагав передоплату для «гарантії» перегляду квартири та підписання договору, але після отримання грошей зникав, не виконавши своїх обіцянок. Відомо, що таким чином злочинець ошукав щонайменше 21 потерпілого на суму понад 19 тис. грн – за свою схему він отримав вирок у 5 років 7 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 «Шахрайство» в першому кварталі 2024 року. За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023. В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік – майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази – 2 тис.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні відкрили майже 60 тис. кримінальних проваджень щодо шахрайства – це максимальна кількість за останні роки. Однак, попри такий «спалах шахрайства», лише 14% цих справ доходило до суду – вдвічі менше, ніж 2021 року (30%).