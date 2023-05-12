Горять склади неподалік ТЕЦ: у Росії друга потужна пожежа за ранок (відео)

Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від місця займання

Потужна пожежа сталася у підмосковному Дзержинському

Сьогодні, 12 травня, у підмосковному Дзержинському спалахнула сильна пожежа. Попередньо, горять склади, що розташовані неподалік ТЕЦ. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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«Потужна пожежа у Підмосков'ї. Попередньо, спалах стався в районі Дзержинського», – повідомляють у мережі і публікують відео з місця події.

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Після чого російські джерела висунули версію, що стався спалах на підприємстві з переробки вторинних ресурсів.

Однак згодом повідомили, що це нібито горять шини на складі на вулиці Садова на площі 30 квадратних метрів.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня у Москві спалахнула пожежа на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ.