Горять склади неподалік ТЕЦ: у Росії друга потужна пожежа за ранок (відео)
Потужна пожежа сталася у підмосковному Дзержинському
Сьогодні, 12 травня, у підмосковному Дзержинському спалахнула сильна пожежа. Попередньо, горять склади, що розташовані неподалік ТЕЦ. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
«Потужна пожежа у Підмосков'ї. Попередньо, спалах стався в районі Дзержинського», – повідомляють у мережі і публікують відео з місця події.
Після чого російські джерела висунули версію, що стався спалах на підприємстві з переробки вторинних ресурсів.
Однак згодом повідомили, що це нібито горять шини на складі на вулиці Садова на площі 30 квадратних метрів.
Нагадаємо, у ніч на 12 травня у Москві спалахнула пожежа на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ.
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