Росія заявила на Чемпіонат світу з дзюдо 14 представників силових структур

У рекомендації МОК вказано, що спортсмени з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань допускатися не будуть

Відразу 14 російських спортсменів, яких міжнародна федерація дзюдо допустила до участі у Чемпіонаті світу під нейтральним прапором, причетні до силових структур РФ.

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Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, Мінспорту РФ затвердило перелік кандидатів до збірної Росії з дзюдо. В цьому списку, зокрема, вказана і приналежність до збройних сил, спортивних клубів та/чи товариств.

Збройні сили РФ представляють: Михайло Ігольников, Ніяз Ільясов, Тамерлан Башаєв, Інал Тасоєв, Сабіна Гілязова, Ксенія Галіцкая, Каміла Бадурова, Олександра Бабінцева, Дарія Владімірова.

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ЦСКА: Дарія Курбонмамадова, Мадіна Таймазова.

Товариство «Динамо»: Мансур Лорсанов, Арман Адамян, Анастасія Полікарпова.

Таким чином, з 17 кандидатів мінімум 14 мають стосунок до силових структур.

Нагадаємо, у рекомендації МОК від березня 2023 року було вказано, що спортсменів з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не повинні допускати.