Китай купив крадену українську мідь у РФ – Reuters
Китайська фірма Quzhou Nova закупила не менше 3220 тонн мідного сплаву в злитках на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу
Китайська компанія на суму не менше $7,4 млн купила зливки мідних сплавів на заводі в окупованому Росією регіоні України, на який поширюються західні санкції. Про це повідомляє Reuters.
Митна інформація, отримана від одного постачальника даних про комерційну торгівлю та звірена з двома іншими, дає одні з перших свідчень про торгівлю Китаю з окупованими Росією регіонами України з початку війни 24 лютого 2022 року.
Згідно з даними, китайська фірма Quzhou Nova закупила не менше 3220 тонн мідного сплаву в злитках на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.
Завод розташований у Донецькій області на сході України, неподалік кордону з Луганською областю. Quzhou Nova, торгово-виробнича компанія, що базується в місті Цюйчжоу у східній провінції Чжецзян, повідомила агентству Reuters, що вона не має імпортних та експортних операцій, пов'язаних з торгівлею мідними сплавами в злитках.
Як зазначається, Китай не вводив жодних обмежень на торгівлю з Росією, але Сполучені Штати пригрозили внести до чорного списку компанії по всьому світу за порушення своїх санкцій і застерегли Пекін від постачання до Москви товарів, заборонених правилами експорту США.
Нагадаємо, Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії. Раніше ЗМІ повідомляли, що в злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії. Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети. Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.
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