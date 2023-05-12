У Москві горів завод, де виробляють двигуни для винищувачів

Попередньо, пожежу вже ліквідовано, є постраждалі

У ніч на 12 травня у Москві спалахнула пожежа на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ. Внаслідок чого постраждали троє людей. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

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«У Москві сталася пожежа на території машинобудівного заводу імені В.В. Чернишова, постраждало троє людей. На цьому підприємстві виготовляють двигуни для літаків МіГ», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загоряння виникло в одній із будівель підприємства на Вишневій вулиці близько 4 ранку. «У кабінеті на другому поверсі спалахнули особисті речі та меблі на площі близько 15 квадратних метрів, від вогню пішло сильне задимлення в приміщенні», – йдеться у повідомленні.

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Попередньо, пожежу вже ліквідовано, а постраждалих забрала «швидка».

Нагадаємо, унаслідок пожежі на складах із порохом у селищі Первомайський Свердловської області РФ два склади знищені вогнем. Також повідомлялося, що Москву огорнув чорний густий дим. У російській столиці трапилася чергова пожежа.За попередніми даними, спалахнуло сміття та будівельні матеріали.