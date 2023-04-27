Окупанти облаштували бойові позиції на будівлях реакторів ЗАЕС – розвідка Британії

Пряме катастрофічне пошкодження реакторів Запорізької АЕС внаслідок окупації є малоймовірним

Російські окупанти станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів Запорізької АЕС. Про це свідчать дані міністерства оборони Великої Британії.

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«На знімках видно, що до березня 2023 року російські війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони.

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«Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, тому що її дедалі більше турбують перспективи великого наступу України.

Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо ЗАЕС будуть відбуватися бойові дії», – додали в розвідці.

Однак у міноборони Британії додають, що пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені.

Нагадаємо, вчора Шмигаль попередив про загрозу нової катастрофи.

Раніше повідомлялося, що команда МАГАТЕ виявила пошкодження енергоблоку на Запорізькій АЕС.