Мільйон боєприпасів. Стало відомо, яка країна дає Росії потужну військову допомогу

У Росії відмовились коментувати, яким чином отримують снаряди від Ірану

Російські кораблі перевозять велику кількість іранських артилерійських снарядів та інших боєприпасів для поповнення військ, які воюють в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб і документи.

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«За останні шість місяців вантажні судна перевезли з Ірану в Росію понад 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів», – йдеться в статті.

Останнє зафіксоване перевезення зброї Каспійським морем з Ірану до Росії відбулось в березні 2023 на кораблі Rasul Gamzatov. Він перевіз тисячу контейнерів з двома тисячами артилерійських снарядів.

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Зазначається, що делегація Ірану в ООН і міноборони Росії не відповіла на запити The Wall Street Journal щодо коментарів з цього приводу. Відмовилася від коментарів і Рада національної безпеки Білого дому.

Видання зазначає, що США та їхні союзники шукали способи зірвати поставки зброї Росії з Ірану. За словами офіційних осіб США, в основному Іран використовував вантажні літаки для доставки зброї в Росію, що робило втручання практично неможливим. А от діям у Каспійському морі зможуть завадити колишні радянські республіки, які можуть створити перешкоди для постачання зброї країні-агресору.

Нагадаємо, на початку березня йшлось про те, що Іран нібито передав на початку 2023 року Росії близько 100 млн куль та 300 тис. снарядів. Про це повідомило Sky News з посиланням на джерела у британських спецслужбах.

Зазначалось, що вантажні судна Musa Jalil та Begey під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня. Вони йшли через Каспійське море і кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану. Причини цього невідомі. 27 січня кораблі зайшли в російський порт Астрахань, і залишили його лише 3 лютого.