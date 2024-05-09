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Готелів і барів біля моря не буде? Популярна курортна країна засмутила туристів скандальною ініціативою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Готелів і барів біля моря не буде? Популярна курортна країна засмутила туристів скандальною ініціативою
Пляжна інфраструктура в Іспанії може опинитися під загрозою знесення
фото із відкритих джерел

Новий законопроєкт у Іспані може передбачати закриття майже 4 тис. різних готелів та закладів 

Іспанія ухвалила кардинальне рішення для боротьби із масовим і неконтрольованим туризмом. Як пише видання The Olive Press, пляжні бари та готелі першої лінії можуть зноситити у рамках так званої «зеленої повістки».

Як пише видання, пляжна інфраструктура в Іспанії може опинитися під загрозою у зв'язку з «ризиками підвищення рівня моря та глобального потепління». Але все йде до того, що популярна у туристів країна просто вирішила кардинально зменшити кількість туристів.

Пояснимо, що йдеться про закон, точніше поправку до Загального положення про прибережну зону в Іспанії, який наразі розглядається Міністерством екологічного переходу в Мадриді у рамках обговорення підвищення рівня моря та глобального потепління. У цій поправці назвали «зоною ризику» прибережні курорти, «де сходяться скелі, набережні, піщані пляжі, і море і в результаті ці землі особливо чутливі до підвищення середнього рівня моря, пов'язаного зі зміною клімату».

Головна мета скандальної пропозиції в тому, що поправка може призвести до того, що власники у відповідних районах втратять свої права власності, оскільки її буде перекласифіковано на «громадське надбання».

Якщо простіше: пляжні бари та ресторани, а також готелі та, навіть, приватні будинки у певних частинах іспанського узбережжя будуть офіційно вилучені. Тільки деякі з них будуть здані назад в оренду власникам на 30 років або максимум на 75 років. А як тільки термін оренди закінчиться, іспанський уряд отримає право робити з об'єктами нерухомості все, що забажає, включаючи їхнє знесення.

У разі схвалення цієї поправки будь-яка власність на «кордоні ризику» пляжу може бути відписана на користь «зеленої повістки». Але схоже здаватися в Іспанії не збираються. Наприклад, у місті Денія проти закону підприємці вийшли на масові маніфестації.

Закон має торкнутися майже 4 тис. різних готелів та закладів громадського харчування. 

На даний момент законопроєкт перебуває на стадії підготовки. Далі він має пройти громадські консультації, перш ніж одержати остаточне схвалення уряду Іспанії.

До слова, найщедріша пенсійна система у світі діє в Іспанії. Про це пише Daily Mail із посиланням на дослідження європейської компанії. Там люди похилого віку отримують щомісячні виплати у розмірі 3060 фунтів стерлінгів (близько 147 тис. грн). Іспанські пенсіонери можуть претендувати на них із 65 років. Для порівняння: пенсія у Великій Британії складає 958 фунтів стерлінгів (приблизно 46 тис. грн) на місяць.

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Теги: туризм закон Іспанія готель інфраструктура харчування

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