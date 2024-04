У Тбілісі проходить багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів», сталися сутички

У столиці Грузії Тбілісі сьогодні, 28 квітня, проходить акція проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», який загрожує євроінтеграції Грузії. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

В організованому неурядовим сектором та молодіжними рухами «Європейському марші» беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни. Тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі і вирушили велетенською колоною до будівлі грузинського парламенту.

Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgia🇬🇪is already #Europe🇪🇺! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV