У Тбілісі проходить багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів», сталися сутички
У Тбілісі перед будівлею парламенту почалися сутички протестувальників з поліцією
У столиці Грузії Тбілісі сьогодні, 28 квітня, проходить акція проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», який загрожує євроінтеграції Грузії. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Эхо Кавказа».
В організованому неурядовим сектором та молодіжними рухами «Європейському марші» беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни. Тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі і вирушили велетенською колоною до будівлі грузинського парламенту.
Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgia🇬🇪is already #Europe🇪🇺! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV— Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) April 28, 2024
Організатори акції закликали владу скасувати заплановане на понеділок друге читання законопроєкту.
Після завершення виступу організаторів і лідерів акції, її учасники попрямували в бік парламенту й оточили будівлю законодавчого органу «живим ланцюгом».
Як пише News Georgia, коли протестувальники прийшли до парламенту, то ситуація загострилася. Учасники протесту спробували пройти на сцену, підготовлену для мітингу правлячої партії у понеділок. Сцену охороняла поліція. Протестувальники відібрали у правоохоронців частину встановленої на території перед будівлею огорожі.
У результаті виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ. Також на площу до парламенту приїхала поліцейська машина з водометом, але наразі її не застосовували. Також біля будівлі парламенту помітили спецназ.
Водночас МВС опублікувало заяву із закликом не виходити за рамки дозволеної законом свободи зібрань і не ламати встановлену перед парламентом сцену.
Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.
Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.
До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.
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