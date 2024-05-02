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У партіях спецій та прянощів з Індії знайдено небезпечну отруту, яка викликає рак

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У партіях спецій та прянощів з Індії знайдено небезпечну отруту, яка викликає рак
Партії індійських спецій виявились небезпечними для людей
фото із відкритих джерел

Оксид етилену, виявлений у експортованих спеціях, має канцерогенну, мутагенну та наркотичну дію

Індійське управління з контролю за безпекою продуктів харчування та дотримання стандартів (FSSAI) поінформувало про масштабні перевірки партій вироблених та відправлених за кордон прянощів та приправ індійського походження. Про це пише Reuters.

Продукцію на світовий ринок поставили компанії MDH та Everest. У прянощах та спеціях виявили небезпечний оксид етилену, отруйний для тварин та людини. Оксид етилену має канцерогенну, мутагенну та наркотичну дію.

Партії небезпечної продукції виявили у Сінгапурі та Гонконгу, куди завезли отруєні карі та суміші спецій гарам масала.

«Цього місяця Гонконг призупинив продаж трьох сумішей спецій MDH і суміші спецій Everest для рибного каррі. Сінгапур наказав відкликати суміш спецій Everest, заявивши, що вона містить високий рівень окису етилену, який непридатний для споживання людиною та може спричинити рак при тривалому впливі», – йдеться у публікації Reuters.

У зв'язку з цим великі перевірки імпортних спецій і прянощів вже ініціювала влада Австралії та Нової Зеландії. «Кожен продукт буде проаналізовано на відповідність стандартам якості та безпеки», – спробували заспокоїти імпортерів у FSSAI.

Індійський виробник спецій MDH натомість заявив, що його продукція безпечна для споживання, і компанія не отримувала жодних повідомлень від регуляторів і органів влади Гонконгу чи Сінгапуру про ймовірне забруднення її продуктів.

До слова, за оцінкою фахівців організації Zion Market Research, обсяг галузевого ринку Індії складає $ 10,5 млрд.

До слова, одна з найпопулярніших у світі спецій – шафран – подорожчала до «золотого» рівня. Ці прянощі цінуються за складність виробництва. До того, ж як пише турецьке видання Haber Turk, вона здебільшого росте у країнах, де в останні десятиліття спотерігаються конфлікти та війни. Йдеться про Іран, на який припадає близько 92% світового виробництва, Афганістан, Пакистан, Палестину.

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Теги: Афганістан ринок Пакистан Гонконг кордон влада харчування Сінгапур

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