Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році
фото з відкритих джерел

Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти

Великодній кошик у 2024 році буде дорожчим від минулорічного на 17,6% та становитиме 1422 гривні. Про це повідомляє Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

За розрахунками науковців, 2024 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4 осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн.

Підрахунки

Зазначається, що вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої за традиційним рецептом становитиме 179,8 грн за 1 кг, що на 5,8% перевищує вартість паски 2023 року (169,88 грн).

За даними ІАЕ, найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти. У порівнянні з минулим роком домашня ковбаса становить 380−420 грн грн/кг (+14,3%), буженина – 500−540 грн/кг (+14,2%), сало – 210−280 грн/кг (+3,1%).  

Читайте також: Крашанки і писанки: чим відрізняються великодні яйця

Порівняно з 2023 роком вартість сиру твердого зросла на 31,9% (450−550 грн/кг), м’якого сиру м на 23,0% (37−45 грн за пачку 200 г), вершкового масла – на 16,4% (73,2−80,5 грн за пачку 200 г).

Ціна за 250 г хріну складе 26 грн (25−29 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100−150 г) – 3 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), – його вартість зросте до 1652,05 грн.

«Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах», – зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко.

Читайте також: Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони

Він додає, що особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів.

Розрахунок вартості великоднього кошика зроблений науковцями Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 10 квітня 2024 року.

Як відомо, у 2024 році православні християни в Україні відзначатимуть Великдень 5 травня, тоді як католики вже відсвяткували його 31 березня.

Перехід на новоюліанський календар не вплине на дату святкування Великодня. Про це заявив митрополит Київський і всієї Русі Епіфаній на брифінгу за результатами Помісного собору ПЦУ. «Цей календар не стосується пасхалії, тому що у православних і католиків вона різна. І є відповідна комісія, створена від православних і католиків, яка розглядає це питання тривалий час, щоби спільно святкувати Великдень. Але ми дотримуємося тієї пасхалії, яка є у помісних православних церквах», – пояснив митрополит.

Митрополит Епіфаній підкреслив, що подібні рішення можуть ухвалити «лише на рівні православних і католиків».

Нагадаємо, що ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар. При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах – протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі. Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати.

Теги: Великдень 2024 харчування продукти їжа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом 2022-2023 років експосадовець набув десятки земельних ділянок, квартиру в Києві та автомобіль
Привласнення майже 58 млн грн на харчах Міноборони: названо ім'я експосадовця
21 березня, 16:00
Морепродукти та морська капуста мають зайняти чинне місце в меню
Як поповнити організм магнієм та врятуватися від стресу – поради дієтологині
31 березня, 09:01
31 березня християни західного обряду відзначають Великдень
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:19
Два роки тому у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Ця подія обурила українців
Хресна хода з росіянами? Український посол звернувся до Ватикану напередодні Великодня
27 березня, 08:45
Папа Франциск не взяв особистої участі у богослужінні Хресної Дороги
Великдень-2024: у Колізеї відбулася Хресна хода
30 березня, 08:26
Індекс цін на продовольство ФАО у березні зріс на 1,1%
Світові ціни на продовольство несподівано зросли
5 квiтня, 15:21
Зараз середня ціна на тепличні томати в Україні на 50% вища, ніж за аналогічний період минулого року
Ціна на імпортні томати знову зросла: аналітики оцінили тенденцію
6 квiтня, 11:20
Згода щодо безмитної торгівлі містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу
Рада ЄС розповіла деталі обмежень вільної торгівлі з Україною
8 квiтня, 23:51
Італія продовжує замовляти пшеницю у країні Путіна, незважаючи на санкції
Італія скаржиться на засилля російської пшениці
12 квiтня, 14:51

Суспільство

Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном? Нардеп розставив крапки над «і»
Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном? Нардеп розставив крапки над «і»
Колишній український музикант, який підтримав вторгнення РФ, отримав підозру
Колишній український музикант, який підтримав вторгнення РФ, отримав підозру
Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році
Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році
В Україні значно зросли виплати на дітей: хто може отримати гроші
В Україні значно зросли виплати на дітей: хто може отримати гроші
Розвідка натякнула на успішну атаку на російську радіолокаційну станцію
Розвідка натякнула на успішну атаку на російську радіолокаційну станцію
Загинув, прикриваючи товаришів. Згадаймо письменника Максима Петренка
Загинув, прикриваючи товаришів. Згадаймо письменника Максима Петренка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
11K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
9635
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
7727
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
7657
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
5539
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua