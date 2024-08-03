Розвідники атакували нафтокомбінат, який забезпечував паливом окупантів на Донеччині

Уранці 3 серпня над нафтокомбінатом «Атлас» було видно чорний дим

Об’єкт, який розташований у Ростовській області, вдалося уразити за допомогою 15 дронів

Ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це «Главкому» повідомив співрозмовник у силових структурах.

Джерело зазначило, що об’єкт, який розташований у Кам’янську-Шахтинську, вдалося уразити за допомогою 15 дронів типу Obsidian проєкту Nayan.

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж, вдалося уразити декілька резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. Після влучання дронів на території нафтобази розпочалася пожежа.

Співрозмовник «Главкома» зазначив, що нафтокомбінат «Атлас» належить управлінню федеральної агенції державних резервів РФ. Цей об’єкт ворог використовує для забезпечення пальним російську армію, що дислокується на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Нагадаємо, уночі 3 серпня безпілотники атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу Білгородської області.

Водночас губернатор Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозівському районах.

У Кам'янському районі загорівся комбінат «Атлас» Росрезерва, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема для російської армії.

Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що вночі область атакували 55 дронів, постраждалих немає.