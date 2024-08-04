У Ковелі під військкоматом зібралися мітигнувальники. ТЦК заявив про причетність російських спецслужб

У соціальних мережах Ковельської громади та Волинської області поширилися «заклики до бунту»

У Ковелі Волинської області відбувався мітинг під місцевим військкоматом. У ТЦК заявили, що конфлікт підтримали російські спецслужби. Про це йдеться в заяві Волинського ТЦК та СП.

Там пояснили, що затримали трьох чоловіків у військкоматі для перевірки військово-облікових даних, наголосивши, що затримання здійснили представники поліції.

Після цього в соціальних мережах Ковельської громади та Волинської області поширилися «заклики до бунту», які помітили російські пропагандистські канали, та «вдало використали це у своїх цілях».

На відео, яке поширювали в соцмережах начебто з місця подій під ТЦК у Ковелі, було видно натовп, що стоїть навпроти правоохоронців, а дехто з людей навіть жбурляє автомобільні шини в них.

У ТЦК додали, що «реальні люди», які «чинили спротив і перешкоджали законним діям влади», понесуть «реальну» відповідальність. Там також вважають, що конфлікт підтримували російські спецслужби, на що, мовляв, вказують «методи їхньої роботи – емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори».

На сторінці центру комплектування також поширили приклади повідомлень ботів та вкидів, які поширювалися в соцмережах і якими намагалися «масштабувати бунт». Ситуацію, що склалася, у військкоматі назвали «повністю спровокованою з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації».

«Учора ви знецінили справжню сутність гасла «Героям Слава!», яке вигукували, та аплодували ухилянту, який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України, Олександр Мацієвський, знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом», – заявили у військкоматі.

Нагадаємо, рівненський апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку, якого підозрюють у побитті підлеглого, з тримання під вартою на заставу в розмірі 454 200 грн. Про це повідомляє пресслужба суду.