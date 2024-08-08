«Нікчемна спортсменка». Президент федерації веслування Росії образив учасницю Олімпіади з РФ

Російське каное пережило невдалий день, адже екіпаж двійки втратив медаль на фінішній прямій

Євгеній Архіпов не добирав слів про виступ «нейтральної» веслувальниці

Президент Всеросійської федерації веслування на байдарках і каное Євген Архипов заявив одному з російських медіа, що вважає каноїстку Олесю Ромасенко нікчемною спортсменкою, якій час закінчувати кар'єру.

Цьому передувало те, що Ромасенко не змогла вийти в півфінал змагань каное-одиночок на дистанції 200 метрів на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. У чвертьфінальному заїзді Ромасенко стала четвертою, у той час як до півфіналу виходили дві найкращих.

Архипов був злий від виступу росіянки: «Абсолютно нікчемна спортсменка. Як вона туди потрапила – незрозуміло, але це рівень нашого жіночого каное. Може, якби у нас не було важкої історії відбору, поїхала б інша спортсменка. Ромасенко треба вже закінчувати з великим спортом і переходити в туризм».

34-річна спортсменка безпосередньо зв'язалася з Міжнародним олімпійським комітетом, щоб отримати ліцензію. Ромасенко є п'ятиразовою срібною призеркою чемпіонатів світу, чотириразовою чемпіонкою Європи та фіналісткою минулої Олімпіади. Через війну в Україні росіяни та білоруси виступають у Парижі в нейтральному статусі.

Раніше скандальний сербський керівник Міжнародної федерації боротьби Лалович засумував за відсутністю росіян на Олімпіаді.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік