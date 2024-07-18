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Потужна повінь у США зруйнувала міст і змила будинки (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Потужна повінь у США зруйнувала міст і змила будинки (відео)
Міст у США обвалився через повінь
фото: CNN

Міст обвалився під тиском природної стихії у США

На американські штати Арканзас і Міссурі обрушилася сильна повінь, спровокована дощами. Про це повідомляє CNN. За даними журналістів, через стихію один міст обрушився і десятки будинків змило.

«Небезпечна раптова повінь в Арканзасі та Міссурі змусила до евакуації і змила щонайменше один міст», – повідомляє телеканал. Журналісти стверджують, що менш ніж за шість годин у Бренсоні (Міссурі) з населенням 14 тис осіб випала така кількість опадів, яка випадає раз на 1000 років. Рівень води у річці Терки у Холістері (Міссурі) за кілька годин піднявся приблизно на 3,6 метра.

За даними із соціальних мереж, щонайменше один міст в окрузі Меріон змило через повінь. Інші дороги були затоплені, а всі урядові установи закриті в середу. Офіційні особи закликали людей не виїжджати на дороги, які були «затоплені та небезпечні»

«Екстремальна кількість опадів може випадати раз на 500 років, а такі інтенсивні опади стають все більш поширеними через глобальне потепління. Щороку у США трапляється в середньому лише близько 40 надзвичайних ситуацій, пов’язаних із раптовими повенями, але цей випадок став 48-им цього року» – йдеться у повідомленні Національної метеорологічної служби США. 

Директор з надзвичайних ситуацій округу Меріон Мелісса Пенн розповіла, що мінімум 30 будинків та один медичний заклад в окрузі довелося евакуювати. За її словами, приблизно 80 пацієнтів будинку для літніх людей перемістили до пункту тимчасового розміщення. Як пише CNN, до вечора тривалі зливи закінчаться, і в регіоні буде сухо принаймні до суботи.

Нагадаємо, 8 липня, в селі Буковець Мукачівського району внаслідок сильних дощів з градом почалася повінь. Розмило дороги та частину мосту, затопило будинки та двори місцевих жителів. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Закарпаській області.Внаслідок негоди розмило дороги, одну з секцій мосту та затопило будинки й дворогосподарства місцевих жителів. 

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Теги: міст повінь відео США

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