Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль оштрафує компанії, які не встигають відповісти на дзвінок клієнта за 6 хвилин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ізраїль оштрафує компанії, які не встигають відповісти на дзвінок клієнта за 6 хвилин
У Ізраїлі діють великі штрафи для компаній, які не дотримуються правил спілкування на гарячих лініях для клієнтів
фото: із відкритих джерел

Відразу шість компаній у Ізраїлі виплатять штрафи за те, що вчасно не відповідають споживачам послуг на гарячій лінії 

Відділ контролю Міністерства зв'язку Ізраїлю готується оштрафувати шість компаній за тривалий час очікування відповіді на дзвінки. Як повідомила пресслужба Мінзв'язку загальна сума штрафів – 3 млн шекелів ($825 тис). Про це пише vesty.co.il.

Під санкції потрапили компанії yes, Pelephone, Xfone 018, wecom, Безек бейнлеумі та Рамі Леві тікшорет, що порушують встановлений порядок відповіді на дзвінки клієнтів. У всіх цих компаніях середній час очікування відповіді значно вищий за дозволений.

Ще у липні 2018 року парламент Ізраїлю затвердив поправку до закону про права споживачів, що впорядковує обслуговування телефоном. Відповідно до неї, всі бізнеси, що надають послуги сервісних телефонних центрів, зобов'язані протягом 6 хвилин надавати клієнту відповідь з трьох питань: технічна несправність, перевірка рахунків та відключення від послуг компанії. Ще раніше міністерство зв'язку видало правило і вимагає від усіх компаній зв'язку надавати клієнтові відповідь спеціаліста протягом 6 хвилин.

Раніше рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом. Верховна рада ухвалила в цілому закон №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.Документ передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці – в Україні.

Читайте також: Як подовжити термін служби акумулятора смартфона (відео)
Теги: телефон послуги закон Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Міноборони запустило сайт «Будь собою», де можна знайти вакансію в Силах оборони України
Міноборони запустило чат-бот «Армія+»: яка його мета та як скористатися
20 червня, 09:19
Боррель висловився щодо перспектив Грузії у ЄС
Для Грузії можуть закритися двері до ЄС? Боррель відкрито пригрозив владі Тбілісі
24 червня, 11:49
До складу наглядової у якості представників держави увійшли Віталій Петрук та Тимофій Милованов
Уряд сформував наглядову раду «Енергоатома»
22 червня, 21:24
США можуть відправити американських фахівців в Україну, щоб допомогти військам ЗСУ
США можуть відправити військових фахівців до України – Daily Mail
27 червня, 08:14
Wi-Fi у Австралії наражав людей на небезпеку
Крав дані у пасажирів літаків: поліція викрила чоловіка, що вигадав хитру схему
28 червня, 15:04
Ізраїль запланував розпочати нову військову операцію
Ізраїль розпочинає операцію проти «Хезболли»: ЗМІ назвали дату
2 липня, 08:37
Офіс Генерального прокурора: Буча перебувала під російською окупацією 33 дні: за цей час встановлено понад 1200 воєнних злочинів
Прокуратура ідентифікувала ще сімох російських окупантів, причетних до злочинів у Бучі
10 липня, 19:12
Жінок забиратимуть до війська лише за їхньою згодою
Мобілізація жінок: хто зобов'язаний оновити дані та кого можуть оштрафувати
13 липня, 14:13
Австрія змінює підходи до працевлаштування українців
Австрія спрощує працевлаштування біженців з України: які умови
15 липня, 10:02

Соціум

Ізраїль оштрафує компанії, які не встигають відповісти на дзвінок клієнта за 6 хвилин
Ізраїль оштрафує компанії, які не встигають відповісти на дзвінок клієнта за 6 хвилин
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
В Італії знайдено мертвою українку біля підніжжя скелі
В Італії знайдено мертвою українку біля підніжжя скелі
Місто паралізоване. У Мінську надзвичайна ситуація через сильні зливи
Місто паралізоване. У Мінську надзвичайна ситуація через сильні зливи
Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути
Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути
Потужна повінь у США зруйнувала міст і змила будинки (відео)
Потужна повінь у США зруйнувала міст і змила будинки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Як врятувати холодильник від відключень світла: поради експертів
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
9790
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
6421
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5565
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
5021
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua