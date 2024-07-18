Ізраїль оштрафує компанії, які не встигають відповісти на дзвінок клієнта за 6 хвилин

У Ізраїлі діють великі штрафи для компаній, які не дотримуються правил спілкування на гарячих лініях для клієнтів

Відразу шість компаній у Ізраїлі виплатять штрафи за те, що вчасно не відповідають споживачам послуг на гарячій лінії

Відділ контролю Міністерства зв'язку Ізраїлю готується оштрафувати шість компаній за тривалий час очікування відповіді на дзвінки. Як повідомила пресслужба Мінзв'язку загальна сума штрафів – 3 млн шекелів ($825 тис). Про це пише vesty.co.il.

Під санкції потрапили компанії yes, Pelephone, Xfone 018, wecom, Безек бейнлеумі та Рамі Леві тікшорет, що порушують встановлений порядок відповіді на дзвінки клієнтів. У всіх цих компаніях середній час очікування відповіді значно вищий за дозволений.

Ще у липні 2018 року парламент Ізраїлю затвердив поправку до закону про права споживачів, що впорядковує обслуговування телефоном. Відповідно до неї, всі бізнеси, що надають послуги сервісних телефонних центрів, зобов'язані протягом 6 хвилин надавати клієнту відповідь з трьох питань: технічна несправність, перевірка рахунків та відключення від послуг компанії. Ще раніше міністерство зв'язку видало правило і вимагає від усіх компаній зв'язку надавати клієнтові відповідь спеціаліста протягом 6 хвилин.

Раніше рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом. Верховна рада ухвалила в цілому закон №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.Документ передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці – в Україні.