Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці

Військовозобов’язаний, у якого перевіряють документи або якому вручають повістку, також має право фіксувати процес

Співробітники ТЦК мають право зупиняти людей на вулиці та вручати їм повістки

Співробітники ТЦК зобов'язані зафіксувати момент вручення повісток. Для цього їм уже придбали у достатній кількості бодікамери. Про це розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський в інтерв’ю Obozrevatel. Він додав, що фіксувати процес можуть не лише працівники ТЦК.

За словами нардепа, військовозобов’язаний, у якого перевіряють документи або якому вручають повістку, також має право фіксувати процес. Він може і фотографувати, і знімати відео.

«Громадянин може робити те, що не заборонено. А це не заборонено», – зазначив Федір Веніславський.

Він додав, що співробітники ТЦК мають право зупиняти людей на вулиці та вручати їм повістки, заповнюючи порожній бланк, лише з підписом та печаткою.

«Якщо представник ТЦК є особою, яка уповноважена виписувати повістки, а військовозобов'язаний за законом може бути мобілізованим, і це встановлено, то проблем у місці виписування повістки не бачу», – доповнив нардеп.

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року деякі громадяни не матимуть право на відстрочку від мобілізації. Це пов'язано з набранням чинності закону №10449 у травні 2024 року про посилення мобілізації.

До слова, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це йдеться у роз’ясненні Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України. Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок «Резерв+» та які мають камеру.