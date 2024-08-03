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Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Вручення повістки зніматимуть на камеру: нардеп розповів подробиці
Військовозобов’язаний, у якого перевіряють документи або якому вручають повістку, також має право фіксувати процес
фото з відкритих джерел

Співробітники ТЦК мають право зупиняти людей на вулиці та вручати їм повістки

Співробітники ТЦК зобов'язані зафіксувати момент вручення повісток. Для цього їм уже придбали у достатній кількості бодікамери. Про це розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський в інтерв’ю Obozrevatel. Він додав, що фіксувати процес можуть не лише працівники ТЦК.

За словами нардепа, військовозобов’язаний, у якого перевіряють документи або якому вручають повістку, також має право фіксувати процес. Він може і фотографувати, і знімати відео.

«Громадянин може робити те, що не заборонено. А це не заборонено», – зазначив Федір Веніславський.

Він додав, що співробітники ТЦК мають право зупиняти людей на вулиці та вручати їм повістки, заповнюючи порожній бланк, лише з підписом та печаткою.

«Якщо представник ТЦК є особою, яка уповноважена виписувати повістки, а військовозобов'язаний за законом може бути мобілізованим, і це встановлено, то проблем у місці виписування повістки не бачу», – доповнив нардеп.

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року деякі громадяни не матимуть право на відстрочку від мобілізації. Це пов'язано з набранням чинності закону №10449 у травні 2024 року про посилення мобілізації.

До слова, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це йдеться у  роз’ясненні Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України. Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок «Резерв+» та які мають камеру.

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Теги: відео Федір Веніславський документи депутат

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