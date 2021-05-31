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    Все в руках у Лукашенка: у Білорусі розповіли про долю дівчини Протасевича

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    Невизнаний президент Білорусі може помилувати Софію Сапегу чи передати її Росії - Все в руках у Лукашенка: у Білорусі розповіли про долю дівчини Протасевича

    Невизнаний президент Білорусі може помилувати Софію Сапегу чи передати її Росії

    Затримана у Мінську дівчина Романа Протасевича Софія Сапега є громадянкою РФ

    Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає, що затриману дівчину опозиційного журналіста Романа Протасевича Софію Сапегу, яка є громадянкою РФ, можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

    Про це Макей сказав в інтерв'ю газеті «Комерсант».

    «Рішення має прийняти суд. Скоріш за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того, що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури. Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, тому що існують різні варіанти», – заявив очільник МЗС.

    За його словами, рішенням Лукашенка можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання до Росії. «Треба почекати», – резюмував він.

    Раніше стало відомо, що Путін і Лукашенко обговорять передачу дівчини Протасевича в Росію.

    Зазначимо, опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ.

    Нагадаємо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення.

    Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

    Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

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    Теги: МЗС Білорусь Росія міністр Олександр Лукашенко СІЗО КДБ помилування Роман Протасевич
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    Все в руках у Лукашенка: у Білорусі розповіли про долю дівчини Протасевича