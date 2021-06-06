Німеччина виділила 2,9 млн євро на підтримку білоруських журналістів

Кошти повинні піти на забезпечення юридичної допомоги затриманим журналістам

Уряд Німеччини виділив близько 2,9 мільйона євро на підтримку білоруських журналістів, переслідуваних за політичними мотивами. Про це йдеться у відповіді статс-секретаря в МЗС ФРН Мігеля Бергера на запит експерта по Східній Європі фракції «зелених» у бундестазі Мануеля Саррацина, повідомляє видання Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Як передає DW, ці кошти повинні піти на забезпечення юридичної допомоги затриманим і звинуваченим журналістам, а також, можливо, на заміну пошкодженої техніки або програмного забезпечення.

У публікації зазначається, що фінансову допомогу цього року заплановано також для незалежних ЗМІ в самій Білорусі і за її межами.

«Хвиля жорстких репресій щодо незалежних журналістів в Білорусі не припиняється», - заявив Мануель Саррацин, підкресливши важливість підтримки Берліном незалежних білоруських ЗМІ як у самій країні, так і тим, що перебувають у вигнанні.

За його словами, у багатьох випадках пряма і швидка допомога відіграє вирішальну роль.

Режим Олександра Лукашенка вживає жорстких заходів проти журналістів. Так, у травні проведено обшуки в приміщеннях найбільшого незалежного білоруського порталу Tut.by, саме видання було заблоковано, затримано 15 осіб, головного редактора і одну журналістку заарештували.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що в окупованому Луганську з'явилися білборди з фотографією Протасевича, якого затримали в Мінську.

У пʼятницю голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ.