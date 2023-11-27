Ілон Маск прилетів в Ізраїль після антисемітського скандалу

Під час візиту ізраїльська влада планує привернути увагу Маска до тяжкого становища заручників, утримуваних у Газі, та обговорити зростання антисемітизму

Власник соцмережі Х та компанії SpaceX зустрівся з прем'єр-міністром Нетаньягу

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск у понеділок, 27 листопада, прилетів до Ізраїлю. Як повідомили в Офісі Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся з Ілоном Маском. Вони разом відвідали кібуц Кфар-Аза, що постраждав від нападу ХАМАСу 7 жовтня.

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«Прем'єр-міністр Нетаньягу продемонстрував Маску жахи різанини в кібуці з подій суботи 7 жовтня. Ілон Маск почув від голови ради Шаар-ха-Негев Йоссі Керена та представника ЦАХАЛу, прессекретаря Ліада Даймонда про різанину в кібуці», – йдеться у повідомленні.

ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר הבוקר עם @elonmusk בקיבוץ כפר עזה.



ראש הממשלה נתניהו הראה למאסק את זוועות הטבח בקיבוץ מאירועי השבת של ה-7 באוקטובר. אילון מאסק שמע ממ"מ ראש מועצת שער הנגב יוסי קרן ומנציג דובר צה"ל ליעד דיאמונד סקירה על הטבח בקיבוץ. pic.twitter.com/QMQpRvvraI Будь ласка, читайте текст після реклами November 27, 2023

Зазначається, що прем'єр-міністр Нетаньягу та Ілон Маск відвідали будинок родини Лібштейнів, де Маск почув історію про героїзм покійного Офіра Лібштейна – голови ради, який був убитий вранці 7 жовтня під час перестрілки з бойовиками, які проникли в кібуц.

фото з відкритих джерел

Після цього прем'єр-міністр і Маск вирушили до будинку сім'ї Ітамарі, де Маск почув про історію сім'ї та чотирирічної дівчинки Ебігейл Ідан, батьків якої вбили, а її вивезли до Гази. У межах угоди між ХАМАСом та Ізраїлем дівчинку звільнили.

Представник прессекретаря ЦАХАЛу показав Маску фотографії, зроблені через кілька днів після різанини фото з відкритих джерел

Про візит Маска в Ізраїль також повідомляє Reuters. Літак мільярдера приземлився вранці в Тель-Авіві.

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Як пише агенція, під час візиту ізраїльська влада планує привернути увагу Маска до тяжкого становища заручників, утримуваних у Газі, та обговорити зростання антисемітизму.

Візит власника соціальної мережі X збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі, під час якого 40 із 240 заручників, утримуваних терористами, повернулись до Ізраїлю.

Нагадаємо, Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, унаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші зупинили свою діяльність у соціальній мережі Twitter та перестали розміщувати рекламу на платформі. Мільярдер підтримав твіт, який звинувачує євреїв у ненависті до білих людей, написавши у відповідь, що це є «фактичною правдою».

Білий дім засудив заяви мільярдера, назвавши їх «огидними». Маск відповів, що він проти антисемітизму та проти всього, що «пропагує ненависть і конфлікт», повторивши свої попередні заяви про те, що X не сприятиме розпалюванню ненависті.