Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ілон Маск прилетів в Ізраїль після антисемітського скандалу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ілон Маск прилетів в Ізраїль після антисемітського скандалу
Під час візиту ізраїльська влада планує привернути увагу Маска до тяжкого становища заручників, утримуваних у Газі, та обговорити зростання антисемітизму
фото з відкритих джерел

Власник соцмережі Х та компанії SpaceX зустрівся з прем'єр-міністром Нетаньягу

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск у понеділок, 27 листопада, прилетів до Ізраїлю. Як повідомили в Офісі Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся з Ілоном Маском. Вони разом відвідали кібуц Кфар-Аза, що постраждав від нападу ХАМАСу 7 жовтня.

«Прем'єр-міністр Нетаньягу продемонстрував Маску жахи різанини в кібуці з подій суботи 7 жовтня. Ілон Маск почув від голови ради Шаар-ха-Негев Йоссі Керена та представника ЦАХАЛу, прессекретаря Ліада Даймонда про різанину в кібуці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем'єр-міністр Нетаньягу та Ілон Маск відвідали будинок родини Лібштейнів, де Маск почув історію про героїзм покійного Офіра Лібштейна – голови ради, який був убитий вранці 7 жовтня під час перестрілки з бойовиками, які проникли в кібуц.

Ілон Маск прилетів в Ізраїль після антисемітського скандалу фото 1
фото з відкритих джерел

Після цього прем'єр-міністр і Маск вирушили до будинку сім'ї Ітамарі, де Маск почув про історію сім'ї та чотирирічної дівчинки Ебігейл Ідан, батьків якої вбили, а її вивезли до Гази. У межах угоди між ХАМАСом та Ізраїлем дівчинку звільнили.

Представник прессекретаря ЦАХАЛу показав Маску фотографії, зроблені через кілька днів після різанини
Представник прессекретаря ЦАХАЛу показав Маску фотографії, зроблені через кілька днів після різанини
фото з відкритих джерел

Про візит Маска в Ізраїль також повідомляє Reuters. Літак мільярдера приземлився вранці в Тель-Авіві.

Як пише агенція, під час візиту ізраїльська влада планує привернути увагу Маска до тяжкого становища заручників, утримуваних у Газі, та обговорити зростання антисемітизму.

Візит власника соціальної мережі X збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі, під час якого 40 із 240 заручників, утримуваних терористами, повернулись до Ізраїлю.

Нагадаємо, Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, унаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші зупинили свою діяльність у соціальній мережі Twitter та перестали розміщувати рекламу на платформі. Мільярдер підтримав твіт, який звинувачує євреїв у ненависті до білих людей, написавши у відповідь, що це є «фактичною правдою».

Білий дім засудив заяви мільярдера, назвавши їх «огидними». Маск відповів, що він проти антисемітизму та проти всього, що «пропагує ненависть і конфлікт», повторивши свої попередні заяви про те, що X не сприятиме розпалюванню ненависті.

Читайте також: Ілон Маск зустрінеться з президентом Ізраїлю на тлі звинувачень у антисемітизмі
Теги: Ілон Маск Ізраїль ХАМАС Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова оборонного комітету Бундестагу запевнила, що підтримка України не скорочуватиметься
Голова Оборонного комітету Бундестагу: Німеччина не зменшить допомогу Україні через війну в Ізраїлі
Сьогодні, 13:00
Автобус з громадянами Канади, нещодавно евакуйованими з Гази, готується вирушити з пункту пропуску
З Сектору Гази за день евакуювалася рекордна кількість іноземців – ЗМІ
13 листопада, 07:51
Від ударів ізраїльської армії страждають і мирні об'єкти в Газі
Бельгія може ввести санкції проти Ізраїлю
9 листопада, 06:17
ХАМАС створив децентралізовану та досконалу систему тунелів
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
9 листопада, 01:54
Лідери G7 провели дводенну зустріч в Токіо
«Велика сімка» закликала до гуманітарних пауз у Газі
8 листопада, 22:36
Гутерреш зазначив, що Газа перетворюється «на кладовище дітей»
Генсек ООН заявив, що ситуація у Газі є «кризою людства»
7 листопада, 01:10
Населенню Гази загрожує геноцид, вважають доповідачі ООН
Ізраїль звинуватив ООН у повторенні пропаганди ХАМАСу
3 листопада, 06:35
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна запланована на листопад та відбудеться у Сан-Франциско
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
2 листопада, 06:50
Антисемітські заворушення в аеропорту поблизу Махачкали в Дагестані
Через заворушення в Дагестані постраждали десятки людей
30 жовтня, 01:02

Соціум

Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
Вбивство вчителя: у Франції перед судом постануть шестеро підлітків
Вбивство вчителя: у Франції перед судом постануть шестеро підлітків
Українські біженці у Німеччині: посол побачив нові тенденції міграції
Українські біженці у Німеччині: посол побачив нові тенденції міграції
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
Ілон Маск прилетів в Ізраїль після антисемітського скандалу
Ілон Маск прилетів в Ізраїль після антисемітського скандалу
Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»
Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
54K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
21K
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
20K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
19K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
8406
Кирило Кернес: Батько не піддавався лікуванню: його мучили, насильно тримали, аби захопити владу у Харкові

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua