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США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна запланована на листопад та відбудеться у Сан-Франциско
фото з відкритих джерел

США та Китай мають принципову домовленість про зустріч лідерів у листопаді

У Полтавській області блискавка влучила в каное. США і Китай домовилися про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді. Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 листопада, щоб ви були в курсі подій.

У Полтавській області блискавка влучила в каное

На Полтавщині під час негоди блискавка влучила в навчальну групу місцевого яхт-клубу. 

Нещасний випадок трапився ввечері 1-го листопада. Під час тренування на каное в затоці «Барбара» група з 5 людей поверталася до берега через погіршення погодних умов. У цей час у каное, в якому перебував неповнолітній, 2007 року народження, влучила блискавка. Унаслідок влучання блискавки хлопець зник у воді.

Наразі на місці події тривають пошукові заходи за участю водних поліцейських, ДСНС, муніципальної варти та громадськості. Хлопця шукають у воді й на березі.

США і Китай домовилися про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді

США та Китай мають принципову домовленість про зустріч лідерів у листопаді. 

«Є принципова домовленість про зустріч у Сан-Франциско в листопаді. Ми все ще працюємо над важливими деталями, необхідними для завершення цих планів», – повідомив виданню Reuters чиновник адміністрації Байдена.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на щоденному брифінгу сказала, що обидва лідери прагнуть провести «конструктивну розмову» під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться в Сан-Франциско.

Прем'єр-міністерка Італії стала жертвою російських пранкерів

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою російських пранкерів, які зателефонували їй та представилися президентом комісії Африканського союзу. 

Під час телефонної розмови Мелоні, зокрема, натякнула на втому від війни в Україні. «З усіх боків відчувається сильна втома. Наближається момент, коли всі зрозуміють, що нам потрібний вихід», – зазначила вона.

Розіграли прем'єр-міністерку російські пранкери Вован (Володимир Кузнєцов) і Лексус (Олексій Столяров), які до цього вже телефонували іншим європейським посадовцям. 

США знищили балістичну ракету через аномалію

Американські військові знищили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III над Тихим океаном через аномалію, виявлену під час тестового запуску. Ракету було запущено з бази Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Аномалією вважається будь-яка несподівана подія під час випробування. У командуванні не пояснили, яку саме аномалію виявили. 

Для виявлення причин несправності буде проведений ретельний аналіз. Зокрема буде сформована група аналізу запуску.

Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю вдруге вдарила по табору біженців Джабалія в Секторі Гази. У результаті було ліквідовано ще одного командира ХАМАСу. 

Ізраїльські військові заявили, що їхні винищувачі завдали ударів по командно-контрольному комплексу ХАМАС на основі точних даних розвідки та знищили керівника протитанкового ракетного підрозділу Мухаммеда Асара.

«ХАМАС навмисно будує свою терористичну інфраструктуру під, навколо та всередині цивільних будівель, піддаючи небезпеці цивільне населення Сектора Гази», – заявили в Ізраїлі.

CNN повідомляє, що директор індонезійської лікарні в Секторі Гази, доктор Атеф Аль Кахлут, розповів про щонайменше 80 тіл доставлених до лікарні після другого удару. Інших людей дістають з-під руїн. За його словами, більшість жертв – жінки та діти, ще сотні людей отримали поранення.

США та Китай проведуть переговори щодо ядерного контролю

Китай і США відновлять переговори щодо контролю ядерної зброї вперше з часів президентства Барака Обами. 

Переговори відбудуться вже наступного тижня. Обговорення будуть спрямовані на уникнення небезпечних тристоронніх змагань у галузі озброєнь між США, Китаєм і Росією. Однак це не початок офіційних переговорів про обмеження ядерної зброї.

Серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці, переважно із ініціативи США, спрямована на відновлення відносин між Пекіном і Вашингтоном, які стрімко погіршуються.

Теги: Ізраїль Китай чиновник військові ХАМАС населення поранення переговори Сі Цзіньпін

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