Через заворушення в Дагестані постраждали десятки людей

Антисемітські заворушення в аеропорту поблизу Махачкали в Дагестані

Унаслідок заворушень в аеропорту постраждало понад 20 людей

Ввечері 29 у аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю. Місцеві влаштували в аеропорту заворушення, шукаючи ізраїльських громадян і вимагаючи «вислати євреїв» з республіки. Унаслідок заворушень в аеропорту постраждало понад 20 людей. Про це повідомили у МОЗ регіону, передають росЗМІ.

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Зазначається, що внаслідок заворушень в аеропорту поблизу Махачкали постраждали поліцейські. Відомо також і про травмованих з боку цивільних. Наразі відомо про 20 постраждалих.

З них 10 було госпіталізовано, двоє перебувають у важкому стані.

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Ще понад 10 людей з легкими травмами звернулися по медичну допомогу амбулаторно, додало відомство.

Наразі борт Дубай-Махачкала відбуксирували, пасажирів розмістили у готелі.

Як повідомляє Росавіація, аеропорт Махачкали закрито на приймання повітряних суден, попередньо до 6 листопада. Також в аеропорту Махачкали звучить сигнал тривоги, громадян просять залишити приміщення.

Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

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Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Махачкалі.

Канцелярія прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.