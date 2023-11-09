ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю

ЦАХАЛ знайшов спеціальні ракети, які відрізняються від відомих армії видів зброї

Під час обшуків будівель в Газі сили ЦАХАЛ виявили спеціальні ракети, що технологічно відрізняються від відомих раніше типів. Про це пише Newsweek із посиланням на представників Сил оборони Ізраїлю.

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Повідомляється про знайдення нових видів озброєння, небачених раніше. Ця знахідка допоможе ЦАХАЛу вивчити нову зброю та покращити захист від неї.

Армія оборони Ізраїлю також стверджує, що ХАМАС створив децентралізовану та досконалу систему тунелів, яка на перший погляд є невразливою для атак. Однак разом із заглибленням ізраїльських військових у Газу, терористична організація змушена використовувати інфраструктуру тунелів і тим самим викриває її.

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Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що ЦАХАЛ використовує важкі інженерні засоби, щоб проникнути в тунелі, а потім знищити їх за допомогою хакерських пристроїв і вибухівки. Армія оборони Ізраїлю зосередилася на цих тунелях тому, що бійці ХАМАСу проходять через них, щоб дістатися різних складів зброї та завдавати нових ударів по Ізраїлю.

Нагадаємо, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що бойовики ХАМАСу втратили контроль над північною частиною Гази.

Раніше повідомлялося, що лідер бойовиків угруповання ХАМАС Яхья Сінвар оточений в бункері у Секторі Гази.

Як повідомлялося, ізраїльські військові повністю оточили місто Газа і розділили Сектор Гази навпіл.