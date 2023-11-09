Бельгія може ввести санкції проти Ізраїлю

Від ударів ізраїльської армії страждають і мирні об'єкти в Газі

Бельгійська влада обурена, що Ізраїлю байдужі міжнародні вимоги про припинення вогню

Заступник прем'єр-міністра Бельгії закликав уряд розслідувати удари ЦАХАЛ по цивільних об'єктах у Газі та ввести санкції проти Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

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«Настав час для санкцій проти Ізраїлю. Дощ із бомб нелюдський. Очевидно, що Ізраїлю байдужі міжнародні вимоги про припинення вогню», – заявила газеті Nieuwsblad віцепрем'єр-міністр Петра Де Суттер.

Де Суттер заявила, що Європейський Союз має негайно призупинити дію угоди про асоціацію з Ізраїлем, яку було укладено для розвитку економічних та політичних зв'язків між двома сторонами.

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Де Суттер також запропонувала запровадити два нових обмеження щодо Ізраїлю. Перше обмеження полягає у забороні імпорту продуктів з окупованих палестинських територій. Друге – полягає у забороні на в'їзд до ЄС войовничим поселенцям, політикам та солдатам, відповідальним за військові злочини.

Водночас, за її словами, Бельгія має збільшити фінансування Міжнародного кримінального суду у Гаазі для розслідування вибухів, водночас скоротивши грошові потоки ХАМАСу.

«Це терористична організація. Терор коштує грошей, і мають бути санкції проти компаній та людей, які постачають ХАМАС грошима», – сказала Де Суттер.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) у спільній заяві за підсумками дводенної зустрічі в Токіо закликали до гуманітарних пауз у боях між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у Секторі Гази для доставки гуманітарних вантажів.