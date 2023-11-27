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Ілон Маск зустрінеться з президентом Ізраїлю на тлі звинувачень у антисемітизмі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ілон Маск зустрінеться з президентом Ізраїлю на тлі звинувачень у антисемітизмі
Американський мілярдер Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Маска звинувачують у розповсюдженні антиєврейської ненависті через його соціальну мережу X

Американський мілярдер Ілон Маск, якого звинувачують в антисемітизмі, зустрінеться з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом 27 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Маска звинувачують у розповсюдженні антиєврейської ненависті через його соціальну мережу X (колишній twitter). Під час зустрічі в Ізраїлі він зустрінеться з ізраїльтянами, чиїх родичів утримував у полоні ХАМАС в Секторі Гази.

Представники офісу ізраїльського лідера зазначили, що під час цієї зустрічі президент підкреслить необхідність вжиття заходів для протидії зростанню антисемітизму в Інтернеті.

Ізраїльський мовник Channel 12 повідомив, що Ілон Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 27 листопада. Зазначається, що з офісу глави уряду не було жодних коментарів.

Візит власника соціальної мережі X збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі, під час якого 40 із 240 заручників, утримуваних терористами, повернулись до Ізраїлю.

Нагадаємо, Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші зупинили свою діяльність у соціальній мережі Twitter та перестали розміщувати рекламу на платфорі.

Маск відповів, що він проти антисемітизму та проти всього, що «пропагує ненависть і конфлікт», повторивши свої попередні заяви про те, що X не сприятиме розпалюванню ненависті.

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Теги: Ілон Маск Apple президент ХАМАС

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