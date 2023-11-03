Ізраїль звинуватив ООН у повторенні пропаганди ХАМАСу

Доповідачі ООН закликали Ізраїль негайно погодитися на припинення вогню

Декілька експертів ООН у четвер виступили із заявою, в якій були слова про «геноцид» населення Гази. Ізраїль у відповідь звинуватив цих експертів у відтворенні пропаганди ХАМАСу. Про це повідомляє BBC.

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Сім спеціальних доповідачів ООН з різних гуманітарних питань у спільній заяві повідомили, що, на їхню думку, цивільному населенню Гази загрожує геноцид, і скоро буде пізно намагатися йому запобігти.

Доповідачі ООН закликали Ізраїль та його союзників негайно погодитися на припинення вогню, а ХАМАС відпустити всіх заручників.

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Представництво Ізраїлю при установах ООН у Женеві заявило, що доповідачі ООН відтворюють пропаганду ХАМАС, і що це ХАМАС використовує громадянське населення як живий щит.

«Цьогорічна війна була нав'язана Ізраїлю терористами з ХАМАС, які 7 жовтня влаштували бійню, вбивство 1400 осіб та викрадення 243 дітей, чоловіків та жінок», – йдеться у заяві представництва Ізраїлю.

Прессекретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, відповідаючи на прес-конференції на запитання про заяву доповідачів ООН, нагадав, що визначити будь-які події та дії як геноцид мають право лише відповідні органи ООН.

Нагадаємо, речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що наземні сили повністю оточили місто Газа.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з Нетаньягу закликатиме уряд Ізраїлю погодитися на короткочасне припинення військових операцій у Секторі Гази.