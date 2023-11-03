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Ізраїль звинуватив ООН у повторенні пропаганди ХАМАСу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ізраїль звинуватив ООН у повторенні пропаганди ХАМАСу
Населенню Гази загрожує геноцид, вважають доповідачі ООН
фото з відкритих джерел

Доповідачі ООН закликали Ізраїль негайно погодитися на припинення вогню

Декілька експертів ООН у четвер виступили із заявою, в якій були слова про «геноцид» населення Гази. Ізраїль у відповідь звинуватив цих експертів у відтворенні пропаганди ХАМАСу. Про це повідомляє BBC.

Сім спеціальних доповідачів ООН з різних гуманітарних питань у спільній заяві повідомили, що, на їхню думку, цивільному населенню Гази загрожує геноцид, і скоро буде пізно намагатися йому запобігти.

Доповідачі ООН закликали Ізраїль та його союзників негайно погодитися на припинення вогню, а ХАМАС відпустити всіх заручників.

Представництво Ізраїлю при установах ООН у Женеві заявило, що доповідачі ООН відтворюють пропаганду ХАМАС, і що це ХАМАС використовує громадянське населення як живий щит.

«Цьогорічна війна була нав'язана Ізраїлю терористами з ХАМАС, які 7 жовтня влаштували бійню, вбивство 1400 осіб та викрадення 243 дітей, чоловіків та жінок», – йдеться у заяві представництва Ізраїлю.

Прессекретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, відповідаючи на прес-конференції на запитання про заяву доповідачів ООН, нагадав, що визначити будь-які події та дії як геноцид мають право лише відповідні органи ООН.

Нагадаємо, речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що наземні сили повністю оточили місто Газа.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з Нетаньягу закликатиме уряд Ізраїлю погодитися на короткочасне припинення військових операцій у Секторі Гази.

Теги: Ізраїль ООН Сектор Гази ХАМАС

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