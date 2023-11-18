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Apple припиняє рекламні проєкти в мережі Х через скандальний коментар Маска

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Apple припиняє рекламні проєкти в мережі Х через скандальний коментар Маска
Ілон Маск підтримав антисемітський пост, через що втрапив у скандал
фото з відкритих джерел

Маск прокоментував антисемітський пост одного з користувачів соцмережі

Компанія Apple згорнула всі рекламні кампанії у соціальній мережі Х через скандальний коментар американського мільярдера й бізнесмена Ілона Маска. Про це повідомляє Axios.

Рішення керівництвом компанії було ухвалено після того, як Маск прокоментував публікацію одного з користувачів своєї соцмережі. 

Власник мережі X підтримав пост, в якому йшлося про те, що єврейські спільноти просувають щодо білих людей ту саму діалектичну ненависть, яку вимагають припинити щодо себе.

«Ви насправді кажете правду», – написав бізнесмен у коментарі до публікації.

Висловлювання Маска викликало широку реакцію в соцмережах. Прокоментували ситуацію і в Білому домі.

«Неприйнятно повторювати огидну брехню, яка стоїть за фатальним актом антисемітизму в американській історії, у будь-який час, не кажучи вже про місяць після смертельного дня для єврейського народу з часів Голокосту», – заявив представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск відзначився черговою провокаційною заявою щодо війни Росії проти України. Він висловив впевненість, що президенту України Володимиру Зеленському слід розпочати прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Раніше Ілон Маск висловив переконання, що Україна програє у війні, розв’язаній проти неї Росією, а український президент Володимир Зеленський не визнає поразки на полі бою.

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Теги: бізнесмен Apple Ілон Маск

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