Генсек ООН заявив, що ситуація у Газі є «кризою людства»

Якщо Газі не надати допомогу, брудні стічні води незабаром потечуть по вулицях, що призведе до подальшого поширення хвороб

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ситуація у Газі – це «криза людства». Про це передає «Укрінформ».

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«Жахіття у Газі – більше ніж гуманітарна криза, це криза людства», – заявив Генсек ООН.

За його словами, унаслідок наземних операцій та бомбардувань Сектора Гази зазнають ударів лікарні, табори біженців, мечеті, церкви та об'єкти ООН, включаючи притулки. Водночас ХАМАС використовує мирних жителів як живий щит і продовжує запускати ракети в бік Ізраїлю.

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«Жодна сторона в збройному конфлікті не стоїть вище від міжнародного гуманітарного права», - наголосив він.

За словами Гутерреша, Газа перетворюється «на кладовище дітей».

Допомога, яка надходить у Газу через контрольно-пропускний пункт «Рафах» на межі з Єгиптом, – це «струмочок, що не покриває океану потреб», заявив Гутерреш.

Генсек стверджує, що якщо Газі не надати допомогу, брудні стічні води незабаром потечуть по вулицях, що призведе до подальшого поширення хвороб.

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Він закликав до гуманітарного припинення вогню, беззастережного звільнення заручників, захисту цивільного населення, лікарень, обʼєктів ООН, притулків та шкіл, припинення використання цивільних осіб як живого щита, забезпечення доставки в Газу продовольства, води, медикаментів і пального.

Як повідомлялося, армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

До слова, запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою – 33 фури.

Як повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань, 33 вантажівки, що пройшли через прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом, привезли мешканцям Сектору Гази продовольство, воду та медикаменти, передає BBC.

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Загалом через Рафах до Гази з моменту відновлення постачання 21 жовтня пройшли 117 фур.