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Україна подала позов до СОТ через заборону імпорту зерна. Польща відреагувала

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна подала позов до СОТ через заборону імпорту зерна. Польща відреагувала
Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшава вважає свої дії щодо заборони імпорту українського зерна виправданими
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Польща збереже односторонні обмеження на імпорт українського зерна

Польська влада вважає, що заборона на імпорт українського зерна є виправданою. У Польщі не дозволять дестабілізувати аграрний ринок країни. Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

За його словами, Польща у будь-якому разі буде допомагати Україні у війні проти Росії. Він зауважив, що поразка України у війні буде також поразкою Польщі. Однак питання імпорту зерна не може бути аргументом в інших питаннях.

«Ми вважаємо, що наші дії щодо заборони імпорту українського зерна є виправданими. Ми не дозволимо порушити аграрний ринок Польщі. Ми не змінюємо своєї думки з цього приводу і будемо вживати заходів для захисту польських фермерів», – сказав він.

Зазначимо, що міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш також сказав, що його країна поки не буде скасовувати відповідні обмеження.

«Ми не змінимо свою позицію, якщо не буде гарантій. Ми знаємо, як представити наші причини і занепокоєння в СОТ. Я не знаю, чи візьме українська сторона до уваги тестування, яке ми вимагаємо, чи скерує позов», – цитує Біреша видання SME.

Нагадаємо, Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції. 

Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Польща готова блокувати вступ України до ЄС.


  

Теги: Польща Україна зерно

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