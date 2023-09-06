Петиція з вимогою ветувати закон про е-декларування набрала необхідну кількість голосів

Залишивши інформацію про статки влади закритою ще на рік, нардепи позбавили громадян і журналістів інструменту контролю за діями посадовців

Петиція №22/204906-еп до президента України Володимира Зеленського з вимогою закликали ветувати ухвалений Верховною Радою законопроєкт №9534 та повернути його в парламент із вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників набрала необхідну кількість голосів. Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

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У тексті документа наголошують, що 5 вересня нардепи ухвалили у другому читанні законопроєкт про поновлення електронного декларування чиновників, проте найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про «воєнні» статки чиновників – він не виконав.

Автор зазначає, що залишивши інформацію про статки влади закритою ще на рік, нардепи позбавили громадян і журналістів інструменту контролю за діями посадовців і головного запобіжника корупції під час війни.

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«Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського союзу, послів G7 і депутатів Європарламенту. Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати й представники виконавчої влади разюча. У цей час приховувати від українців декларації влади – це покривати тотальну корупцію у країні», – йдеться в тексті документа.

Ініціатори петиції закликали Зеленського повернути в Раду законопроєкт із вимогою «негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного строку (ветувати з пропозиціями)».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців, яким скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн.

Водночас народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію.