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«Агресивні» пігулки і нагороди ЗСУ на eBay. Як працює російська фабрика фейків

glavcom.ua
Росія продовжує інформаційні атаки проти України
фото з відкритих джерел

«Чим абсурдніша брехня, тим охочіше в неї повірять»

Серед плодів рутинної роботи російських фейкометів привернула увагу наступна новина: «Українська кінематографічна асоціація створила петицію зі зверненням до президента Каннського кінофестивалю з вимогою знімати українців у кожному європейському фільмі».

«Агресивні» пігулки і нагороди ЗСУ на eBay. Як працює російська фабрика фейків фото 1

Насправді, новина настільки абсурдна, що за Соловйовим її ніхто не підхопив, навіть, із Z-каналів. До того ж вона нічим і ніким не підтверджена, що з’ясовується завдяки елементарному пошуку. 

Але вона цікава якраз тим, що із серії: «чим абсурдніша брехня, тим охочіше в неї повірять».  

Про таких серійних «фейкоробів» вийшло масштабне розслідування. Воно присвячене прокремлівській організації АНО «Діалог», яка піарить Мінобороги РФ, а також створює антиукраїнські фейки та просуває наративи пропаганди в соцмережах.

Наприклад, минулого літа «воєнкор» Коц написав такий пост: «Надіслали підписники з Харкова. Оголошення у різних районах міста від місцевого ЖЕКу. Просять залишати свої квартири відкритими, щоби тероборонці в разі потреби могли обладнати там вогневі позиції». (Аналогічні повідомлення було опубліковано ще на кількох каналах).

«Агресивні» пігулки і нагороди ЗСУ на eBay. Як працює російська фабрика фейків фото 2

Через місяць ці пости як приклад добре поширеного фейку потрапили до одного зі звітів, які «Діалог» регулярно надсилав до Кремля. Цей кейс відзначений як «вдале відпрацювання», адже із спростуванням фейку виступила влада Харкова, а отже, він дійшов до української аудиторії.

«Насправді це були двері московських під'їздів», – зізнається співрозмовник авторів розслідування, який співпрацював із «Діалогом». У Москві на території бізнес-центру «Червона троянда», де розташований офіс «Діалога», був зроблений також інший фейк: листівки, що нібито з'явилися на стінах будинків Німеччини від імені місцевих мусульман, які закликають українських біженців залишити країну. Цю «новину» розповсюдив канал «Україна.ру» з понад 300 тисячами підписників. Джерело новини вказали так: «Нам пишуть».

Інший напрямок роботи – створення фейкових новин про Україну та українців – з'явився у «Діалозі» через кілька місяців після початку вторгнення. Використовувались різні схеми, в тому числі й підробні акаунти. На великі телеграм-канали «закидувалась» новина нібито від очевидців, використовуючи фейкові імена та фото людей з соціальних мереж. Співробітник одного з телеграм-каналів розповів, що «спроби протягнути новину були максимально дебільні. То, прикладом, пише «жителька Москви», що її брат із Німеччини повідомляє, як сильно там втомилися від українських біженців, з посиланням на скріншоти листування або якісь оголошення на тій же стіні. Або ж «жителі Херсона», які скаржилися на переслідування з боку СБУ. А в результаті пробиваєш людину, там акаунт створено вчора, фотографії взяті із соцмереж рандомної людини». Тож працівникам «Діалогу» було поставлене завдання якось реагувати на інфоприводи в Україні.

«Діалог» відповідальний за поширення наступних фейкових новин про Україну та Сили оборони:

  • військовослужбовці ЗСУ почали продавати на платформі eBay свої нагороди;
  • високопоставлені представники української влади виявилися власниками дорогої нерухомості у Швейцарії;
  • у Польщі українським біженцям пропонують «принизливі» вакансії з працевлаштування;
  • в Україні розпочалася мобілізація жінок;
  • українським солдатам дають пігулки, які підвищують агресію.

Окрім того, «Діалог» причетний до створення проєкту «Трибунал» – сайту і Telegram-каналу (70 тис. підписників), де збираються досьє українських «воєнних злочинців», а також публікуються статті про «злочини нацистів з «Азова».

Telegram-канал «Війна з фейками» також співпрацював з «Діалогом». Він з'явився на самому початку повномасштабної війни, нині має понад 600 тис. підписників (пів мільйона з них вдалося набрати вже за перший (!) тиждень вторгнення, що може свідчити про накрутку). Канал позиціонує себе як платформа, яка «викриває фейки», проте на ній під виглядом верифікації поширюються пропагандистські наративи.

Наприклад, в одному з постів ракетний удар по піцерії в Краматорську, жертвами якого були 12 мирних жителів, став «ударом за місцем дислокації іноземних найманців». А ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі взимку цього року, коли загинули 46 людей, «Війна з фейками» оголосила «вибухом газу, який став наслідком роботи української ППО».

Існує й інструкція «Діалогу» про те, як можна «викрити фейк», якщо немає жодних, навіть найменших підстав для його спростування. Інструкція пропонує дискредитувати джерело новини: дорікнути тим, що автор «не доклав фото та відео на підтвердження своїх слів» або «посилається на анонімні джерела». Або можна вказати на те, кому може бути вигідним поширення фейку: «Україна хоче деморалізувати російських громадян».

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Теги: війна мобілізація розслідування Україна Telegram пропаганда інформаційна війна

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