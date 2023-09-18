Буданов назвав три основні цілі запуску дронів по Росії

Буданов вказав на первинну і вторинну мету запуску безпілотників

Україна хоче вивести росіян із зони комфорту

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав три основні цілі запуску безпілотників по Росії. Про це він розповів в інтерв’ю The Economist.

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За його словами, однією з цілей є виснаження російської системи протиповітряної оборони.

По-друге, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників.

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По-третє, завдання шкоди військовим виробничим об'єктам, як, наприклад, нещодавній удар по заводу з виробництва ракетного палива в Тверській області.

«Ми хочемо вивести їх (росіян – ред.) із зони комфорту», – підкреслив Буданов.

Крім того, є ще вторинна мета запуску безпілотників – психологічна, щоб посіяти занепокоєння серед населення РФ і порушити нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.

Буданов додав, що «безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій». «Безпілотники не мають страху. Їх не шкода», – сказав він.

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Як повідомлялося, у ніч проти 17 вересня в Орловській області РФ загорілась нафтобаза після атаки безпілотника.

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників.