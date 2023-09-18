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Буданов назвав три основні цілі запуску дронів по Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Буданов назвав три основні цілі запуску дронів по Росії
Буданов вказав на первинну і вторинну мету запуску безпілотників
фото з відкритих джерел

Україна хоче вивести росіян із зони комфорту

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав три основні цілі запуску безпілотників по Росії. Про це він розповів в інтерв’ю The Economist.

За його словами, однією з цілей є виснаження російської системи протиповітряної оборони.

По-друге, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників.

По-третє, завдання шкоди військовим виробничим об'єктам, як, наприклад, нещодавній удар по заводу з виробництва ракетного палива в Тверській області.

«Ми хочемо вивести їх (росіян – ред.) із зони комфорту», – підкреслив Буданов.

Крім того, є ще вторинна мета запуску безпілотників – психологічна, щоб посіяти занепокоєння серед населення РФ і порушити нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.

Буданов додав, що «безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій». «Безпілотники не мають страху. Їх не шкода», – сказав він.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 вересня в Орловській області РФ загорілась нафтобаза після атаки безпілотника.

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників.

Теги: росія війна безпілотник Кирило Буданов

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