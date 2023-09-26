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ДПСУ повідомила, що чекає на чоловіків, які незаконно перетнули кордон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДПСУ повідомила, що чекає на чоловіків, які незаконно перетнули кордон
фото ілюстративне

Наразі зафіксовано багато спроб перетнути кордон поза межами пунктів пропуску

Військовозобов’язані чоловіки, яки виїхали з України незаконно, не зможуть уникнути відповідальності. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає «РБК-Україна».

Зазначається, що це стосуватиметься чоловіків, які вирішили повернутися в Україну після незаконного виїзду за кордон.

«Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання», – сказав Демченко.

Крім того, речник розповів, що наразі зафіксовано багато спроб перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

«Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України», – пояснив він.

Нагадаємо, раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали вісімнадцять громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон. А згодом змусили ухилянтів послухати священника та відправили їх до військкомату.

Теги: кордон війна ухилянти

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