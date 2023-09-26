ДПСУ повідомила, що чекає на чоловіків, які незаконно перетнули кордон
Наразі зафіксовано багато спроб перетнути кордон поза межами пунктів пропуску
Військовозобов’язані чоловіки, яки виїхали з України незаконно, не зможуть уникнути відповідальності. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає «РБК-Україна».
Зазначається, що це стосуватиметься чоловіків, які вирішили повернутися в Україну після незаконного виїзду за кордон.
«Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання», – сказав Демченко.
Крім того, речник розповів, що наразі зафіксовано багато спроб перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.
«Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України», – пояснив він.
Нагадаємо, раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали вісімнадцять громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон. А згодом змусили ухилянтів послухати священника та відправили їх до військкомату.
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