ДПСУ повідомила, що чекає на чоловіків, які незаконно перетнули кордон

Наразі зафіксовано багато спроб перетнути кордон поза межами пунктів пропуску

Військовозобов’язані чоловіки, яки виїхали з України незаконно, не зможуть уникнути відповідальності. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає «РБК-Україна».

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Зазначається, що це стосуватиметься чоловіків, які вирішили повернутися в Україну після незаконного виїзду за кордон.

«Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання», – сказав Демченко.

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Крім того, речник розповів, що наразі зафіксовано багато спроб перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

«Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України», – пояснив він.

Нагадаємо, раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали вісімнадцять громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон. А згодом змусили ухилянтів послухати священника та відправили їх до військкомату.