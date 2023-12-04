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Інститут вивчення війни пояснив, що означає указ Путіна про збільшення армії РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Інститут вивчення війни пояснив, що означає указ Путіна про збільшення армії РФ
Чисельність російських військовослужбовців збільшиться майже на 170 тис. осіб
фото з відкритих джерел

Ймовірно, 2,2 млн осіб – новий офіційний штат військ РФ

Указ Путіна про збільшення штату армії РФ відображає фактичну чисельність російських сил, а не має на меті збільшити чисельність російського військового персоналу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Збільшення на 170 тис. штату російських військовослужбовців між попереднім указом Путіна від 25 серпня 2022 року та указом від 1 грудня 2023 року, ймовірно, є офіційним підтвердженням чистого збільшення на 170 тис. військовослужбовців, а не закликом негайно збільшити поточну кількість бойового персоналу додатково на цю кількість», – вважають аналітики ISW.

Указ Путіна від 1 грудня 2023 року, найімовірніше, встановлює 2,2 млн осіб як новий офіційний штат.

Зазначається, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 листопада заявив, що з 1 січня 2023 року російські військові набрали 410 тис. військовослужбовців за контрактом, а 1 грудня додав, що з 1 січня російські військові набрали понад 452 тис. військовослужбовців.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що російські сили зазнали понад 300 тис. втрат (убитих і поранених) в Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.

Таким чином чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тис. осіб. 

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Теги: росіяни армія диктатор військові путін

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