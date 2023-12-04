Інститут вивчення війни пояснив, що означає указ Путіна про збільшення армії РФ

Чисельність російських військовослужбовців збільшиться майже на 170 тис. осіб

Ймовірно, 2,2 млн осіб – новий офіційний штат військ РФ

Указ Путіна про збільшення штату армії РФ відображає фактичну чисельність російських сил, а не має на меті збільшити чисельність російського військового персоналу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Збільшення на 170 тис. штату російських військовослужбовців між попереднім указом Путіна від 25 серпня 2022 року та указом від 1 грудня 2023 року, ймовірно, є офіційним підтвердженням чистого збільшення на 170 тис. військовослужбовців, а не закликом негайно збільшити поточну кількість бойового персоналу додатково на цю кількість», – вважають аналітики ISW.

Указ Путіна від 1 грудня 2023 року, найімовірніше, встановлює 2,2 млн осіб як новий офіційний штат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 листопада заявив, що з 1 січня 2023 року російські військові набрали 410 тис. військовослужбовців за контрактом, а 1 грудня додав, що з 1 січня російські військові набрали понад 452 тис. військовослужбовців.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що російські сили зазнали понад 300 тис. втрат (убитих і поранених) в Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.

Таким чином чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тис. осіб.