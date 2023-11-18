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Зеленський увів санкції проти ста фізичних та майже 40 юридичних осіб із РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський увів санкції проти ста фізичних та майже 40 юридичних осіб із РФ
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО
фото: Офіс президента України

До санкційного списку потрапили юрособи, ймовірно, причетні до депортацій українських дітей

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Під економічні обмеження потрапили 100 фізичних осіб із Росії. Крім того, санкційний список налічує 37 юридичних осіб, імовірно, причетних до депортацій українських дітей із окупованих територій.

Зокрема, під санкції потрапила некомерційна організація «Квартал Луї», заснована нинішньою уповноваженою з прав дитини РФ Марією Львовою-Бєловою, ордер на арешт якої в межах справи про незаконну депортацію та переміщення українських дітей був виданий Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року.

Санкції вводяться на п’ять років. Контроль за їх виконанням покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набрав чинності 18 листопада.

Нагадаємо, що Зеленський увів у дію персональні санкції РНБО. Під економічні обмеження потрапили, зокрема, державні зрадники Олег Царьов, Микола Азаров, Дмитро Табачник та Дмитро Святаш.

Теги: росіяни Володимир Зеленський санкції

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