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Потужний вибух у Севастополі: У центрі міста чути сирени швидкої допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Потужний вибух у Севастополі: У центрі міста чути сирени швидкої допомоги
Сигнал повітряної тривоги у Севастополі не було оголошено
фото ілюстративне

Колаборанти заявляють про знищення повітряної цілі над морем

Сьогодні, 9 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. У центрі міста чути сирени швидкої допомоги. Про це повідомляє «Крим.Реалії» та гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

«У Севастополі було чути потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що в центральній частині міста чути сирени машин швидкої допомоги.

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нещодавно над морем на зовнішньому рейді російські військові нібито знищили повітряну ціль. При цьому сигнал повітряної тривоги у Севастополі не було оголошено

«Відбувається контроль повітряної обстановки. Усі оперативні служби напоготові», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку в окупованих Скадовську та Севастополі прогриміли потужні вибухи.

Теги: вибух військові гауляйтер Крим

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