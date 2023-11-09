Потужний вибух у Севастополі: У центрі міста чути сирени швидкої допомоги

Сигнал повітряної тривоги у Севастополі не було оголошено

Колаборанти заявляють про знищення повітряної цілі над морем

Сьогодні, 9 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. У центрі міста чути сирени швидкої допомоги. Про це повідомляє «Крим.Реалії» та гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

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«У Севастополі було чути потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що в центральній частині міста чути сирени машин швидкої допомоги.

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Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нещодавно над морем на зовнішньому рейді російські військові нібито знищили повітряну ціль. При цьому сигнал повітряної тривоги у Севастополі не було оголошено

«Відбувається контроль повітряної обстановки. Усі оперативні служби напоготові», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку в окупованих Скадовську та Севастополі прогриміли потужні вибухи.