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Від вчителя та футбольного тренера до військового. Згадаймо Сергія Чмиря

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Від вчителя та футбольного тренера до військового. Згадаймо Сергія Чмиря
Сергій грав на позиції воротаря на аматорському рівні
фото: Золотоноша.City

Зранку 24 лютого 2022 року чоловік востаннє прийшов до школи – уже ввечері спортсмен записався до тероборони, а згодом добровольцем приєднався до ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Чмиря.

Російські загарбники вбили дитячого тренера та колишнього футболіста Сергія Чмиря 8 листопада цього року. Захиснику назавжди залишилося 50 років.

Сергій Чмир працював учителем фізкультури більш як 20 років
Сергій Чмир працював учителем фізкультури більш як 20 років
фото з відкритих джерел

Сергій Чмир народився 23 листопада 1972 року на Черкащині. З дитинства захоплювався спортом, а особливо футболом. На аматорському рівні грав за футбольні команди Черкащини: «Спартак» Золотоноша, «Дніпро» Черкаси, «Локомотив» з Гребінки та Драбів.

Сергій Чмир був воротарем місцевих футбольних команд
Сергій Чмир був воротарем місцевих футбольних команд
фото з відкритих джерел

У 1994 році закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, де здобув спеціальність вчителя фізичної культури. Працював футбольним тренером у дитячо-юнацькій школі, а також викладачем фізкультури в місцевій школі.

Сергій був професіоналом своєї справи, діти дуже любили його уроки
Сергій був професіоналом своєї справи, діти дуже любили його уроки
фото: Золотоноша.City
Сергій Олексійович присвятив своє життя розвитку фізичної культури та спорту і зокрема футболу
Сергій Олексійович присвятив своє життя розвитку фізичної культури та спорту і зокрема футболу
фото: Золотоноша.City

У Сергія Олексійовича було три пристрасті: школа, футбол та рибалка. 24 лютого 2022 року він востаннє прийшов до рідної школи. Увечері того ж дня вчитель приєднався до лав місцевої територіальної оборони, а згодом добровольцем приєднався до Збройних сил України.

Сергій з гордістю виконував свій обов’язок, брав участь у запеклих боях, допомагав рятувати життя бійців
Сергій з гордістю виконував свій обов’язок, брав участь у запеклих боях, допомагав рятувати життя бійців
фото з відкритих джерел

«Сумую за дітьми, за школою, все-таки рідна професія. Але так треба. По-іншому бути не могло, я б не пропустив можливості служити», – стверджував чоловік. І наголошував, що навіть на службі без футболу і спорту – ніяк.

Сергій Олексійович користувався великим авторитетом серед колег, учнів, батьків
Сергій Олексійович користувався великим авторитетом серед колег, учнів, батьків
фото: Золотоноша.City

У складі 118-ї механізованої бригади воював на Донбасі. На фронті 50-річний Сергій отримав позивний Ведмідь, а друзі називали його Бувалим. Навіть у лавах ЗСУ не забував школу та брав активну участь в житті навчального закладу.

8 листопада в бою з російськими окупантами загинув дитячий футбольний тренер Сергій Чмир
8 листопада в бою з російськими окупантами загинув дитячий футбольний тренер Сергій Чмир
фото з відкритих джерел

Сергій Чмир загинув 8 листопада, рятуючи своїх побратимів. У захисника України залишилися батьки, дружина Алла та донька Анна.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять смерть військові вчитель

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