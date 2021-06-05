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    Інтерпол заморозив понад 1600 банківських рахунків кібершахраїв

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    Арешт було накладено в межах операції HAECHI-I, що проводилася за участю правоохоронних органів 40 країн&nbsp; - Інтерпол заморозив понад 1600 банківських рахунків кібершахраїв
    Арешт було накладено в межах операції HAECHI-I, що проводилася за участю правоохоронних органів 40 країн 
    Фото з відкритих джерел

    У період з вересня 2020 року по березень 2021 року правоохоронні органи зосереджувались на боротьбі з п’ятьма типами фінансових злочинів в Інтернеті

    Інтерпол заблокував серію трансакцій грошових коштів загальною сумою $83 млн. Імовірно, гроші, акумульовані на більш ніж 1600 банківських рахунках, належать людям, які постраждали від діяльності кібершахраїв у мережі. Про це йдеться в інформації на thepaypers.com.

    Арешт було накладено в межах операції HAECHI-I, що проводилася за участю правоохоронних органів 40 країн у період з вересня 2020 року по березень 2021 року.

    Основні зусилля були спрямовані на ліквідацію злочинної діяльності інтернет-шахраїв у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. В ході операції HAECHI-I співробітниками Інтерполу були проведені в цілому близько 1400 розслідувань кіберзлочинів.

    На поточний момент 892 справи вже вдалося розкрити.

    У період з вересня 2020 року по березень 2021 року правоохоронні органи зосереджувались на боротьбі з п’ятьма типами фінансових злочинів в Інтернеті:

    • шахрайство з інвестиціями;
    • шахрайство в сфері романтичних стосунків;
    • відмивання грошей, отриманих від діяльності нелегального бізнесу, пов'язаного із азартними іграми;
    • голосовий фішинг;
    • надання інтимних послуг онлайн.

    Після серії оперативних заходів і декількох місяців збору розвідданих співробітникам Інтерполу нарешті вдалося віднайти грошові канали злочинців і заблокувати їх.

    У всьому світі було здійснено 585 арештів, а також заморожено понад 1600 банківських рахунків, що належать винним у фінансовій злочинності.

    На початку квітня кіберполіція затримала шахраїв, які дублювали SIM-карти і знімали гроші з рахунків.

    У березні правоохоронці повідомили, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців.

    Читайте також: Фішинг та шахрайство. Поліція назвала найпоширеніші кіберзлочини в Україні


    Теги: шахрайство гроші Інтерпол арешт поліція
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    Інтерпол заморозив понад 1600 банківських рахунків кібершахраїв