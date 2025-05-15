Папа Римський планує зустрітися із Зеленським – Bild

Президент України хоче взяти участь в інавгураційній месі Папи Лева XIV

Папа Римський Лев XIV хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 18 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Як зазначає газета, понтифік дав чітко зрозуміти, що серйозно налаштований стати посередником у переговорному процесі між Україною та Росією для припинення війни. «Святий Престол стоїть напоготові, щоб вороги могли зустрітися і подивитися один одному в очі, щоб народам була повернута гідність, на яку вони заслуговують», – наголошував понтифік.

Раніше стало відомо, що президент України хоче взяти участь в інавгураційній месі Папи Лева XIV.

Нагадаємо, папа Римський Лев XIV під час Ювілею Східних Церков у Ватикані привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

До слова, президент Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі.

Як повідомлялося, президент України планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня, якщо дозволять обставини. За словами Єрмака, участь президента України у месі залежить від результатів переговорів, які відбудуться цього тижня в Туреччині.

До слова, Папа Лев XIV отримав списки українських військовополонених. Лев XIV провів зустріч зі спільнотами Східних Католицьких Церков, серед яких найчисельнішою була делегація вірян на чолі з головою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом. Митрополит привітав Папу Римського з обранням. Понтифік своєю чергою повторив, що його серце з Україною.