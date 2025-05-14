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Папа Римський заявив про готовність стати посередником у мирних переговорах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Папа Римський заявив про готовність стати посередником у мирних переговорах
фото: Vatican News

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир»

Папа Римський Лев XIV під час Ювілею Східних Церков у Ватикані привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vaticannews.

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Звертаючись безпосередньо до народів світу та їхніх лідерів, Папа Римський звернувся з закликом: «Зустріньмось, поговорімо, проведімо переговори!».

Він наполягав на тому, що «війна ніколи не є неминучою», і закликав до відмови від зброї, «яка не вирішує проблеми, а лише ускладнює їх».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня, якщо дозволять обставини. За словами Єрмака, участь президента України у месі залежить від результатів переговорів, які відбудуться цього тижня в Туреччині.

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Теги: переговори Папа Римський Ватикан

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