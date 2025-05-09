Папа Лев в юності та молодості. Світові ЗМІ діляться архівними фото нового понтифіка

Папа Лев народився 14 вересня 1955 року в передмісті Чикаго

У четвер, 8 травня, новим Папою Римським став Роберт Прево зі США, який прийняв ім’я Лев XIV. Світові медіа опублікували архівні світлини юного понтифіка. Про це повідомляє «Главком».

New York Post розповідає, що Папа Лев народився 14 вересня 1955 року в передмісті Чикаго, штат Іллінойс, США. Його батьками були Луїс Маріус Прево, ветеран Військово-морського флоту США часів Другої світової війни, який після служби обіймав посаду директора державних шкіл Чикаго, та Мілдред Мартінес, котра працювала бібліотекаркою.

Роберт Френсіс Прево у другому класі, 1962 рік фото: New York Post

Роберт Прево виріс разом із двома братами. Його родина мала іспанське, французьке й італійське коріння, тож змалку він вільно володів кількома мовами.

Роберт Прево із братами фото: abc7chicago.com

Як і багато інших американців, перший досвід Прево у церковному служінні здобув як вівтарник у своїй парафії. Згодом навчався у місцевій католицькій школі, а потім – у малій семінарії. За словами братів, троє хлопців росли як звичайна американська родина, однак наймолодший із них завжди виявляв особливий потяг до церкви.

«Це було звичайне дитинство», – сказав 71-річний старший брат Папи Римського Джон. «Це трохи дивно, але всі троє з нас дуже рано знали, чим хочемо займатися».

Прево у своєму випускному альбомі коледжу у Вілланові, 1977 рік фото: New York Post

Папа Римський Лев здобув ступінь бакалавра наук в університеті Вілланова фото: New York Post

Роберт Прево ніколи не одружувався – у 1977 році, у віці 22 років, він вступив до Ордену Святого Августина й прийняв обітницю безшлюбності. Перед цим здобув ступінь з математики в Університеті Вілланова – католицькому навчальному закладі поблизу Філадельфії.

Папа Римський Лев у юності фото: Midwest Augustinian

Шкільна фотографія Роберта Прево в каталозі католицького теологічного союзу 1979-80 рр. фото: Catholic Theological Union

У 1985 році, коли йому виповнилося 30 років, Прево переїхав до Перу, де служив настоятелем парафії та викладав у місті Трухільо. Через десятиліття він повернувся до США, де був обраний настоятелем Августинської провінції в Чикаго. Попри це, регулярно їздив до Перу, продовжуючи там своє душпастирське служіння. У 2015 році він отримав громадянство Перу.

Роберт Прево та Папа Іван Павло II фото: Reuters

Роберт Прево вітає Папу Івана Павла II фото: New York Post

Роберт Прево, тодішній генеральний настоятель Ордену Святого Августина, відвідав Філіппіни 31 січня 2004 року фото: Order of Saint Augustine

15 квітня 2020 року Прево був призначений апостольським адміністратором дієцезії Кальяо. А 30 січня 2023 року Папа Франциск довірив йому керівництво Дикастерією у справах єпископів і Папською комісією у справах Латинської Америки.

Папа Римський у коледжі Вілланова, 2000 рік фото: Villanova College

30 вересня того ж року під час консисторії Святіший Отець проголосив його кардиналом і надав йому титулярну діаконію святої Моніки (Santa Monica).

Роберт Прево та Папа Франциск фото: Vatican News

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

До слова, новообраний Папа Римський Лев XIV виголосив першу промову. «Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ», – заявив він.

Як повідомлялося, новий Папа Римський Лев XIV провів у Сікстинській капелі першу месу разом із Колегією кардиналів. Під час своєї першої меси новий Папа вирішив відобразити свою багатомовну спадщину. Він провів службу італійською мовою, перше читання було англійською, а друге – іспанською.