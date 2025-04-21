Джей Ді Венс, який вчора бачився з Папою Римським, прокоментував його смерть

Віцепрезидент США: «Я був щасливий бачити його вчора, хоча він, очевидно, був дуже хворий»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на смерть Папи Римського. Вчора американський політик провів зустріч з понтифіком у Ватикані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Венса.

«Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце співчуває мільйонам християн у всьому світі, які його любили», – написав він.

Політик пригадав вчорашню зустріч з понтифіком, наголосивши, що Папа Римський був дуже хворий.

«Я був щасливий бачити його вчора, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Але я назавжди запам'ятаю його проповідь, яку він виголосив у перші дні Covid. Це була дійсно дуже гарна проповідь. Нехай Господь упокоїть його душу», – додав віцепрезидент США.

Зустріч понтифіка з віцепрезидентом США відбулась у «Домі святої Марти» у Ватикані. Вона стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Лікарі розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. У приватних розмовах понтифік навіть висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Франциск різко скоротив своє робоче навантаження, оскільки дотримувався розпоряджень лікарів про двомісячне одужання та респіраторну терапію для покращення функції легенів.

Після 38-денного перебування в лікарні Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем. Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска.

Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.