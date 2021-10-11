  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Іракські спецпризначенці затримали «міністра фінансів» «Ісламської держави»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Силові відомства Іраку продовжують виявляти на території держави членів терористичної організації - Іракські спецпризначенці затримали «міністра фінансів» «Ісламської держави»
    Силові відомства Іраку продовжують виявляти на території держави членів терористичної організації
    фото: DW

    Затриманий свого часу був заступником керівника організації

    Іракські сили захопили високопоставленого діяча міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» Самі Джасіма, який був заступником вбитого лідера організації Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє DW із посиланням на прем'єр-міністра Іраку Мустафау Аль-Кадхімі.

    «Поки наші герої ISF (іракських сил безпеки –ред.) зосереджувалися на забезпеченні виборів, їхні колеги з INIS (національних спецслужб Іраку –ред.) проводили складну зовнішню операцію з захоплення Самі Джасіма», – повідомив посадовець.

    Джасім керував фінансами терористичної групи та був предметом винагороди, виданої урядом США. Він також був помічником покійного лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді, вбитого американськими військами під час рейду на північному заході Сирії у 2019 році.

    Зазначимо, що Хасим, повне ім’я якого-Самі Джасім Мухаммад аль-Джабурі, також називається хаджі Хамідом. ФБР описує його як «спадкоємця організації-попередниці ІДІЛ» Аль-Каїда.

    ФБР додає, що протягом певного часу з 2014 року Джасім був еквівалентом міністра фінансів «Ісламської держави», контролюючи операції групи, що приносить дохід від незаконних продажів нафти, газу, старожитностей і корисних копалин.

    Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».

    Читайте також:
    Теги: Ірак ІДІЛ тероризм Ісламська держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Іракські спецпризначенці затримали «міністра фінансів» «Ісламської держави»