Іракські спецпризначенці затримали «міністра фінансів» «Ісламської держави»

Затриманий свого часу був заступником керівника організації

Іракські сили захопили високопоставленого діяча міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» Самі Джасіма, який був заступником вбитого лідера організації Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє DW із посиланням на прем'єр-міністра Іраку Мустафау Аль-Кадхімі.

«Поки наші герої ISF (іракських сил безпеки –ред.) зосереджувалися на забезпеченні виборів, їхні колеги з INIS (національних спецслужб Іраку –ред.) проводили складну зовнішню операцію з захоплення Самі Джасіма», – повідомив посадовець.

Джасім керував фінансами терористичної групи та був предметом винагороди, виданої урядом США. Він також був помічником покійного лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді, вбитого американськими військами під час рейду на північному заході Сирії у 2019 році.

Зазначимо, що Хасим, повне ім’я якого-Самі Джасім Мухаммад аль-Джабурі, також називається хаджі Хамідом. ФБР описує його як «спадкоємця організації-попередниці ІДІЛ» Аль-Каїда.

ФБР додає, що протягом певного часу з 2014 року Джасім був еквівалентом міністра фінансів «Ісламської держави», контролюючи операції групи, що приносить дохід від незаконних продажів нафти, газу, старожитностей і корисних копалин.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».

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