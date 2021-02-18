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    НАТО направить до Іраку кілька тисяч військових

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    <p>Тренувальна місія Альянсу в Іраку буде розширена до чотирьох тисяч осіб</p> - НАТО направить до Іраку кілька тисяч військових

    Тренувальна місія Альянсу в Іраку буде розширена до чотирьох тисяч осіб

    Місія Альянсу буде розширюватися поступово, залежно від ситуації

    Північноатлантичний Альянс прийняв рішення збільшити контингент в Іраку з 500 до 4 тисяч осіб. Про це в четвер, 18 лютого, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

    «Ми вирішили розширити місію НАТО з навчальної підготовки в Іраку, щоб підтримати іракські сили в боротьбі з тероризмом, запобігти поверненню ІДІЛ. Чисельність нашої місії збільшиться з 500 до, приблизно, чотирьох тисяч осіб», – сказав він.

    Генсек уточнив, що місія буде розширюватися поступово, залежно від ситуації і в координації з іракським урядом та міжнародною коаліцією з боротьби з тероризмом.

    До слова, президент США Джо Байден планує завершити всі довготривалі військові операції за участі американських військовослужбовців за кордоном.

    Нагадаємо, у січні в Іраку Повітряні сили США знищили одного з ватажків терористичної організації «Ісламська держава».

    Також 20 грудня минулого року біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші».

    Теги: Ірак ІДІЛ НАТО військові Ісламська держава Єнс Столтенберг
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