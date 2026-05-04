Іран запустив ракети по Еміратах: у столиці пролунали вибухи

Атаку зафіксували вперше після перемир’я зі США

Об’єднані Арабські Емірати заявили про ракетну атаку з боку Ірану. За даними Міністерства оборони країни, було зафіксовано запуск чотирьох ракет, три з яких перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Al Jazeera.

У відомстві підтвердили, що звуки вибухів, які чули мешканці різних регіонів, були пов’язані з роботою систем протиповітряної оборони. Громадян закликали користуватися виключно офіційними джерелами інформації та дотримуватися заходів безпеки.

4 травня вперше за тривалий час було оголошено ракетну загрозу. Повідомлення про небезпеку з’явилися після 16:00 за київським часом. Мешканців закликали негайно пройти в укриття, уникати відкритих просторів і очікувати подальших інструкцій від влади. Відбій повітряної тривоги оголосили приблизно о 16:17.

Згодом у Міністерстві оборони ОАЕ підтвердили факт запуску ракет з території Ірану. Після 18:20 у Дубаї знову пролунали вибухи – військові повідомили про роботу систем ППО по ракетах і безпілотниках.

На тлі атаки сталася пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри. За даними місцевих ЗМІ, загорівся нафтопереробний комплекс, який входить до одного з найбільших світових хабів зі зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Раніше Іран раніше озвучив власне бачення врегулювання війни, запропонувавши поетапний план переходу від режиму тиші до повноцінного мирного врегулювання. Документ передбачає не лише припинення бойових дій, а й ширший комплекс заходів, пов’язаних із безпекою в регіоні та ядерною програмою країни.

Серед ключових елементів ініціативи: ідея перетворення короткострокового перемир’я на стабільний мир, відновлення функціонування стратегічно важливих маршрутів, а також поступове зняття обмежень і санкцій. Окремо пропонується зафіксувати взаємні гарантії безпеки, включно з принципом ненападу.

Водночас план містить положення щодо майбутньої ядерної угоди та запуску переговорів про нову архітектуру безпеки на Близькому Сході. Реакція ключових міжнародних гравців на ці пропозиції поки що залишається невизначеною.



