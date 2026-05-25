У румунських горах знайшли українця, який блукав понад тиждень

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Рятувальна операція в Мармароських горах
фото: Salvamont Maramures
Чоловік чотири дні провів без їжі й вибрався з гір на борту гелікоптера

Гірська рятувальна служба румунського повіту Мараморощина знайшла та евакуювала 30-річного громадянина України, котрий понад тиждень блукав у Мармароських горах і чотири дні нічого не їв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Гірську рятувальну службу Мараморощини.

Пошук тривав дві доби

У суботу, 23 травня, до рятувальної служби звернувся друг родини українця: чоловік не виходив на зв'язок. Того ж дня до пошукової операції долучились прикордонники та рятувальники. Вночі роботи довелося призупинити через темряву, однак уже вранці 24 травня пошуки поновили, залучивши гелікоптер.

Члени екіпажу виявили 30-річного українця у важкодоступній місцевості Мармароських гір. Сам чоловік розповів, що заблукав понад тиждень тому – і останні чотири дні обходився без їжі. Гелікоптером його доправили до підніжжя гір, де передали бригаді швидкої допомоги. Та доставила врятованого до найближчої лікарні.

Мета походу невідома

З якою метою чоловік вирушив у гори, рятувальники не повідомили. На опублікованих службою фотографіях видно, що врятований був у кепці піксельного камуфляжу.

фото: Salvamont Maramures

Нагадаємо, це не перший випадок, коли українці потрапляли в халепу в румунських горах. Минулого серпня рятувальники шукали 23-річного громадянина України, який заблукав у Марамуреші знеможений і без провізії. А раніше в румунських Карпатах ледь не замерз 28-річний Владислав Дуда, якого рятувальники дістали з гірської ущелини за п'ять годин. 

Мармароські гори – один із найважчих гірських масивів Карпат. Хребет пролягає вздовж українсько-румунського кордону, його найвища точка з румунського боку – гора Фаркеу (1957 м). Рельєф тут різко пересічений: глибокі ущелини чергуються з крутосхилами та густим лісом, що унеможливлює орієнтування без навігації. Погода змінюється стрімко – навіть улітку температура вночі може опускатися до нуля. Мобільний зв'язок у більшості районів масиву відсутній.

